GRUPPI CONSILIARI FDI – TRENTO UNITA – LEGA / COMUNE TRENTO * CARICHI ISCRITTI A RUOLO: « ASSURDA LA POSIZIONE IDEOLOGICA DELLA GIUNTA DI SINISTRA CHE RINUNCIA A RECUPERARE I CREDITI (1,3 MILIONI DI EURO) »

16.05 - lunedì 30 gennaio 2023

Abbiamo appreso, con stupore, che la Giunta di sinistra del nostro comune di Trento, intende non applicare la misura di stralcio dei carichi pendenti, relativi agli interessi maturati dai debitori, in ordine alle sanzioni amministrative, che il Comune stesso non è riuscito a recuperare dall’anno 2000 all’anno 2015. La misura del Governo ci pare adeguata, e lo ribadiremo con forza in Aula domani, da un punto di vista economico, per incentivare i debitori delle pubbliche amministrazioni, i quali, qualora provvedessero a pagare il loro debito in conto capitale, si vedrebbero unicamente abbuonata la quota di interessi.

Per il Comune di Trento parliamo della possibilità potenziale di recuperare comunque l’intera quota capitale dovuta dai debitori per circa 1,3 milioni di euro, rinunciando, unicamente, alla somma degli interessi per circa 270.000 €.

La scelta del Governo appare andare nella direzione di una realpolitik, in grado di far incassare alle amministrazioni locali alcune somme, integralmente la quota capitale, piuttosto che il nulla fatto negli ultimi 15 anni. Pare assurda e non condivisibile la posizione politica e ideologica di una Giunta di sinistra che, in nome di una supposta eguaglianza, rinuncia a recuperare i propri crediti, si tratta comunque di circa 1,3 milioni di euro, che potrebbero essere molto utili ai concittadini.

Le sanzioni, se ricevute e legittime, vanno ovviamente pagate immediatamente. Il nostro sostegno alla posizione del Governo e la nostra contrarietà alla decisione della Giunta Ianeselli deriva unicamente da un ragionamento economico basilare: meglio recuperare integralmente il capitale, che provare a recuperare sia il capitale che gli interessi e continuare con il buco nell’acqua.

Si evidenzia come precedenti Governi, di altro colore politico, abbiano assunto decisioni molto più drastiche, vedasi il governo Renzi, annullando molte sanzioni amministrative, non consentendo nessun tipo di discrezionalità agli enti locali, in ordine all’attuazione di tale provvedimento.

I Gruppi consiliari del centro-destra in Consiglio Comunale a Trento.

TRENTO UNITA – LEGA SALVINI PREMIER – FRATELLI D’ITALIA