EVERNESS * MUSICA INNOVATIVA: « DAL TRENTINO AL MONDO, IL NUOVO SINGOLO DI FIRE SAGA ” WHY ” NELLA NEW MUSIC FRIDAY ICELAND DI SPOTIFY »

Nuovo singolo di Fire Saga “Why” nella New Music Friday Iceland di Spotify.

Dal Trentino al mondo, con musica innovativa: Fire Saga, uno di progetti musicali con il sound più originale del momento, entra con il nuovo, bellissimo singolo Why al n. 15 della New Music Friday Iceland, la playlist ufficiale di Spotify che raccoglie tutte le uscite più interessanti della settimana. Fire Saga è nella Top 20 insieme ad artisti come Elton John, Dua Lipa, Tiësto, Alessia Cara e altri pesi massimi della della musica pop contemporanea.

Questo è un altro risultato fantastico per Fire Saga, che premia l’impegno artistico e la qualità internazionale di questo progetto, giunto al ventiduesimo singolo. Why unisce il sound della synth wave anni ’80 a melodie e arrangiamenti moderni e questo conferisce al brano un carattere originale e innovativo. Una chicca: la copertina del disco è stata realizzata dall’artista Ghost. Why di Fire Saga è disponibile su tutte le piattaforme ed è pubblicato da Everness.

*

Fire Saga

Si dice che la musica dell’originale progetto musicale trentino Fire Saga si possa definire “Modern 80s”: elegante e raffinato sound pop anni ’80 unito a melodie e arragiamenti moderni. I brani nascono tra le montagne, i laghi e le valli del Trentino, corrono leggeri ed hanno un appeal internazionale. Sono molto popolari tra gli ascoltatori di Spotify in Islanda, in Svezia, Inghilterra e Irlanda e i follower di Fire Saga aumentano di giorno in giorno grazie a brani come Fire Saga, Eurovision, Iceland. Il nuovo singolo si intitola Why.

https://www.firesagamusic.com