TRENTINO LOVE FEST * VIBRAZIONI: « FRANCESCO SARCINA DELLE “VIBRAZIONI” È AFONO, LA BAND TORNERÀ A TRENTO DOPO L’ESTATE »

21.25 - mercoledì 26 luglio 2023

È con rammarico che Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni, fa sapere che a causa di una grave disfonia dovrà stare a riposo con la voce almeno per una decina di giorni. La data del concerto di domani, giovedì 27 luglio a Trento, delle Vibrazioni deve quindi essere rimandata. L’impegno della band è comunque quello di non mancare la tappa del tour in Trentino e di venire non appena sarà possibile calendarizzare una nuova data.

Per la giornata di giovedì ecco quindi la nuova line up dei concerti.

GIOVEDÌ 27/07

17:00 Apertura Cancelli

17:00 – 18:30 INTRO DJ SET EDG | TRENTINO EVENTI | RADIO PARTNER

18:45 – 19:45 SATOMI HOT NIGHT

20:00– 20:30 TREDICIPIETRO & LIL BUSSO

20:45 – 22:00 REBEL ROOTZ

22:15 – 23:30 gIANMARIA

23:45 – 00:45 CLOSING DJ SET EDG | TRENTINO EVENTI | RADIO PARTNER

01:00 – 02:00 LUM!X

Le altre giornate restano invariate.

VENERDÌ 28/07

17:00 Apertura Cancelli

17:00 – 17:15 INTRO DJ SET EDG | TRENTINO EVENTI | RADIO PARTNER

17:30 – 18:45 GNE RECORDS

19:00 – 19:30 MIDA

19:45 – 21:00 INTERLUDE DJ SET EDG | TRENTINO EVENTI | RADIO PARTNER

21:15 – 22:30 NASKA

22:45 – 23:45 AVA

00:00 – 00:30 TONY EFFE

00:45 – 02:00 MIKAELA

SABATO 29/07

17:00 Apertura Cancelli

17:00 – 18:00 INTRO DJ SET EDG | TRENTINO EVENTI | RADIO PARTNER

18:15 – 19:30 TORMENTO

19:45 – 21:00 COR VELENO

21:15 – 22:00 DANI FAIV

22:15 – 23:15 NAYT

23:30 – 23:45 CLOSING DJ SET EDG | TRENTINO EVENTI | RADIO PARTNER

00:00 – 00:45 DES3ETT

01:00 – 02:00 SIMONE D’ADAMO