ENPA * LUPI – DIRETTIVA HABITAT: « PRETESTUOSE LE RICHIESTE DI MODIFICA, OBIETTIVO È TORNARE AD UCCIDERLI »

Lupi. Enpa: direttiva Habitat ha tutti gli strumenti per la convivenza. Richieste di modifica sono pretestuose. Il vero obiettivo è tornare ad ucciderli. La Direttiva Habitat, che costituisce attualmente la base su cui poggia lo speciale regime di protezione accordato ad orsi e lupi, reca con sé tutti gli strumenti per la convivenza con i grandi carnivori. L’articolo 16 peraltro prevede anche misure eccezionali da applicare in maniera puntuale e straordinaria per reali, motivate e comprovate situazioni di emergenza. Le nuove reiterate richieste di modificare l’attuale assetto normativo sono dunque infondate e pretestuose, finalizzate, non a migliorare il rapporto con orsi e lupi ed evitare o risolvere possibili situazioni conflittuali, ma a far sì che diventi possibile tornare a sparare liberamente contro queste animali selvatici.

E’ opportuno ricordare che il regime di tutela rafforzata è stato introdotto per evitare che le due specie selvatiche, un tempo gravemente minacciate, potessero estinguersi del tutto nel territorio della Comunità europea, oggi Unione europea. Nonostante i proclami rassicuranti di una parte delle associazioni di categoria dei produttori agricoli e di alcuni rappresentanti politici – nazionali ed europei – le popolazioni di lupi e orsi non sono ancora in sicurezza. Il pericolo di estinzione, dunque, non è ancora scampato.

Il mondo scientifico e le esperienze condotte dagli allevatori virtuosi – sottolinea Enpa – hanno dimostrato che l’unica strategia vincente per prevenire le predazioni ed evitare conflitti con le attività antropiche è quella di applicare in modo combinato e congiunti i metodi di prevenzione. I danni alla zootecnia sono causati in primo luogo dall’incuria degli allevatori, i quali, come accade in Trentino Alto Adige, hanno troppo spesso l’irrealistica pretesa di lasciare i loro animali allo stato brado, senza custodia né protezione alcuna. Sparare ad orsi e lupi non serve, è necessario – invece – fare prevenzione in modo serio.