CORTE COSTITUZIONALE * ENERGIA: « CONCESSIONI PICCOLE DERIVAZIONI D’ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO – NORME REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA – REGIME CONCORRENZA» (PDF SENTENZA)

S.265/2022 del 10/11/2022

Udienza Pubblica del 18/10/2022, Presidente SCIARRA, Redattore NAVARRETTA

Norme impugnate: Art. 4, commi da 16 a 23, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 06/08/2021, n. 13.

Oggetto: Energia – Concessioni di piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Assegnazione in regime di concorrenza – Previsto rinnovo, nelle more dell’approvazione di tale disciplina, in favore del concessionario uscente al massimo sino al 31 dicembre 2031 alle condizioni ivi elencate – Fissazione di un ulteriore differimento al 31 dicembre 2036 della durata massima del rinnovo – Disciplina delle relative istanze – Estensione del regime giuridico di tali concessioni anche alle istanze di rinnovo già presentate – Modifica alla legge regionale n. 11 del 2015 – Esclusione delle concessioni di grandi e piccole derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico dall’applicazione della disciplina ivi dettata.

Dispositivo: inammissibilità

Atti decisi: ric. 65/2021

