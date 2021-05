CODACONS * OMOFOBIA: « CON LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI LGBTQI, AL VIA UN CALENDARIO SOCIALE 2022 CONTRO LE DISCRIMINAZIONI »

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, il Codacons annuncia la realizzazione del nuovo calendario sociale 2022 dell’associazione, dedicato proprio a combattere le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Dopo la bufera che ha investito il calendario 2021 dell’associazione, dedicato alla bellezza femminile e che ha portato alcune associazioni femministe a “bruciare in piazza” le foto artistiche realizzate dal Codacons, con un poco lodevole ritorno al Medioevo, l’organizzazione dei consumatori ha scelto un nuovo tema sociale per il calendario 2022, che ancora una volta sarà firmato dalla fotografa Tiziana Luxardo. 12 nuovi scatti in bianco e nero, artistici e provocatori al tempo stesso, che ritrarranno il concetto di famiglia in tutte le sue forme

“non tradizionali”. Immagini legate da unico comun denominatore: l’amore che lega le persone.

Nella scelta dei soggetti protagonisti delle foto del calendario 2022, il Codacons si è avvalso della collaborazione di associazioni attive nell’ambito dei diritti LGBTQI, come Agedo Roma e Di Gay Project.

Con tale iniziativa sociale il Codacons intende sensibilizzare sul tema delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, ricorrendo a 12 scatti che, al pari dello scorso anno, susciteranno le proteste di moralisti e benpensanti.