UIL * CASSA INTEGRAZIONE / APRILE-LUGLIO 2020: « IN TRENTINO-AA AUTORIZZATE 22.245.396 ORE DI CIG ORDINARIA, 24.263.314 AI FONDI SOLIDARIETà ED 1.233.010 DI CASSA IN DEROGA »

Si trasmette il Rapporto UIL sulla Cassa Integrazione Covid afferente il monitoraggio quadrimestrale Aprile-Luglio 2020, con cortese richiesta di attenzione e pubblicazione. .

Per la Regione Trentino Alto Adige (12° su 20 realtà regionali per liquidazione indennità) sono state autorizzate 22.245.396 ore di cig ordinaria, 24.263.314 ore ai Fondi Solidarietà ed 1.233.010 ore di cassa in deroga, al netto di quanto erogato dai Fondi Solidarietà Artigiani e Somministrati.

La causale Covid rappresenta il 97,4% delle ore autorizzate, che in parte sono ancora in liquidazione agli aventi diritto. Settori regionali maggiormente interessati: Alberghi e ristoranti, trasporti, servizi alle imprese e commercio all’ingrosso e dettaglio.

A livello regionale sono stati 70.208 i lavoratori e lavoratrici salvaguardati nel quadrimestre osservato. Il dato nazionale arriva a 3.739.321 interessati alla CIG.

*

Walter Alotti

Segretario Generale Uil del Trentino