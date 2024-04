ENI E CDP * SAIPEM SPA- ASSEMBLEA AZIONISTI: « LISTA CONGIUNTA CON I CANDIDÀTI, ELISABETTA SERAFIN – – ALESSANDRO PULITI – FRANCESCA MARIOTTI – MARIANO MOSSA – FRANCESCA SCAGLIA – PAOLO SIAS »

22.24 - martedì 16 aprile 2024

Assemblea Saipem S.p.A.: proposte Eni e CDP Equity per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione

San Donato Milanese (MI) – in relazione all’Assemblea degli azionisti di Saipem S.p.A. convocata per il prossimo 14 maggio 2024, in unica convocazione, e chiamata a deliberare, tra l’altro, in ordine alla nomina degli Amministratori, Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A., come previsto dal patto parasociale in essere fra le due società*, presenteranno una lista congiunta con i seguenti candidati:

– Elisabetta Serafin**,

– Alessandro Puliti,

– Francesca Mariotti**,

– Mariano Mossa**,

– Francesca Scaglia,

– Paolo Sias.

Alessandro Puliti è il candidato in possesso delle competenze professionali specifiche per la nomina come Amministratore Delegato della società.

Il deposito presso Saipem sarà effettuato nei termini e con le modalità previsti dalla legge, dallo Statuto di Saipem, dall’avviso di convocazione dell’Assemblea e dal patto parasociale.

Eni e CDP Equity sottoporranno inoltre all’Assemblea degli azionisti di Saipem le seguenti proposte:

– nominare Elisabetta Serafin Presidente del Consiglio di Amministrazione;

– confermare le attuali retribuzioni degli Amministratori, proponendo, pertanto, di determinare la retribuzione annua lorda spettante a ciascun Amministratore (incluso il Presidente) in 60.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica.

Eni e CDP Equity desiderano ringraziare la Presidente e i consiglieri uscenti per l’importante lavoro svolto.

Eni S.p.A. è titolare di n. 622.476.192 azioni ordinarie di Saipem S.p.A. rappresentative del 31,19% della totalità delle azioni ordinarie. CDP Equity S.p.A. è titolare di n. 255.841.728 azioni ordinarie di Saipem S.p.A. rappresentative del 12,82% della totalità delle azioni ordinarie.

* Come noto, Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A. hanno sottoscritto un patto parasociale avente a oggetto azioni ordinarie di Saipem S.p.A. le cui informazioni essenziali sono disponibili sul sito della medesima Saipem S.p.A. e della Consob.

** Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 (“T.U.F.”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del T.U.F. e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, cui Saipem S.p.A. aderisce.