“BEHUMANS ODV“ * “COORDINAMENTO DI STRADA“: « LA PIATTAFORMA CHE RIVOLUZIONA IN ITALIA L’ASSISTENZA ALLE PERSONE, SENZA FISSA DIMORA »

08.59 - lunedì 2 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Parte ufficialmente da Napoli “Coordinamento di Strada”, la prima piattaforma web e App mobile in Italia in grado di rivoluzionare il mondo dell’assistenza alle persone senza fissa dimora, che consentirà a tutti gli operatori del settore, ai volontari e alle istituzioni di poter assistere le persone in difficoltà in maniera organizzata, coordinata e senza possibilità di generare sprechi alimentari, come anche di coprire con viveri e aiuti di prima necessità chiunque dorma in strada nelle vie delle città italiane.

L’idea della piattaforma nasce dall’esperienza pluriennale di BeHumans ODV e degli oltre 90 gruppi dell’omonima rete del Coordinamento di Strada – attiva a Napoli dal 2015 – i quali coordinandosi attraverso una classica chat di messaggistica istantanea di gruppo – è la prima rete in Italia ad aver sperimentato una chat di messaggistica come dimensione preferenziale di coordinamento – ogni giorno e per 365 giorni all’anno, con impegno e responsabilità, coprono con viveri, coperte, vestiario, assistenza sanitaria e altri aiuti di prima necessità tutti i poveri della città, grazie a una mappatura capillare e costante dei senzatetto presenti sul territorio.

La notizia è estremamente importante, in particolar modo perché giunge in un momento in cui il livello medio di povertà è aumentato in maniera preoccupante, con la conseguenza che sempre più persone finiscono per vivere per strada. La piattaforma www.coordinamentodistrada.org è stata sviluppata dalla software house abruzzese

AppInnova, con esperienze pregresse nell’ambito della Protezione Civile, ed è disponibile sia sul web che su App per Android e iOS con il nome Coordinamento di Strada. Terminati i test necessari, i volontari di Napoli e del suo hinterland che animano la rete, assieme a BeHumans, metteranno gratuitamente tale piattaforma web / app mobile, opportunamente progettata per essere replicata, anche a disposizione delle altre città italiane con presenza di homeless e del Vaticano.

CHI E’ BEHUMANS ODV

L’organizzazione di volontariato partenopea BeHumans ODV, Ente del Terzo Settore, è da sempre impegnato nella tutela dei diritti umani e delle fasce più deboli della società. Da anni favorisce nel capoluogo campano la comunicazione tempestiva, il coordinamento e la cooperazione tra i diversi attori in campo, di volontariato ed istituzionali, per il sostegno ai fratelli e sorelle senza fissa dimora. L’associazione detiene la paternità e la responsabilità del progetto di rete Coordinamento di Strada.

IL PROGETTO DI RETE

Il progetto sociale di rete indipendente, democratica e orizzontale Coordinamento di Strada, condiviso da BeHumans ODV con tutte le altre realtà di volontariato ed istituzionali di Napoli e dell’hinterland che la costituiscono e che si prendono cura 365 giorni all’anno degli ultimi della città in modo responsabile (ossia senza nessuna produzione di spreco di cibo e risorse in fase di distribuzione in strada e/o in struttura ed in cooperazione orizzontale anche con i gruppi istituzionali attivi in città), ha avuto inizio ufficialmente nel 2015 ed è stato il primo progetto in Italia, partito “dal basso”, ad aver sperimentato una chat di messaggistica istantanea di gruppo, definita “chat di coordinamento”, come dimensione preferenziale democratica e orizzontale di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra tutte – o quasi – le realtà in campo per l’assistenza ai senza fissa dimora di una grande metropoli qual è Napoli. Ciò negli anni, anche grazie ad una mappatura costante e capillare di tutti gli homeless presenti nelle dieci Municipalità di Napoli, ha consentito – e consente tuttora – di compiere decine di interventi mirati di assistenza rivolti alle persone in strada, per mezzo di un lavoro di sinergia prima impensabile.

LA PIATTAFORMA WEB / APP MOBILE (ANDROID E IOS)

Quale strumento gratuito di monitoraggio dell’attività di assistenza in strada per i fratelli e sorelle senza fissa dimora, nonché di collegamento e interazione tra homeless, referenti dei gruppi attivi in strada nell’assistenza agli homeless, referenti dei servizi in struttura per homeless (docce,mense, centri di ascolto, dormitori, ecc), esercenti, aziende e cittadini, tale piattaforma, oltre alla “chat di coordinamento” che è ora integrata, è in grado di indicare, nel dettaglio, anche attraverso mappe interattive, tutti i percorsi dei gruppi impegnati nell’assistenza in strada agli homeless, le vie dove si trovano gli homeless coperti e scoperti dal servizio pasti, le tipologie di pasti deperibili offerti dai singoli gruppi (es. primo piatto, panino farcito, ecc.) e gli “accordi di coordinamento” tra di essi, rendendo assolutamente impossibile la produzione di spreco di cibo in fase di distribuzione, come già accade tuttora nell’ambito della rete del Coordinamento di Strada della città di Napoli.

Inoltre, le informazioni sull’effettiva operatività, giorni e orari di servizio di mense / centri docce / dormitori pubblici / beverini pubblici e di altri servizi per i senza dimora sono ora aggiornate in tempo reale e fruibili da tutti, homeless compresi. Molte sono le funzioni innovative, come ad esempio la possibilità di realizzare sulla stessa piattaforma il censimento del numero effettivo di senzatetto presenti in un dato momento in città, grazie alla collaborazione attiva di tutta la rete (un primo censimento è già stato effettuato dalla rete, anche su richiesta del Comune di Napoli, nel 2022); o ancora, la possibilità di offrire la propria disponibilità a fare volontariato, per poi esser messi in contatto diretto con le realtà in campo che ne hanno realmente necessità.

Anche i cittadini, gli esercenti e le aziende, grazie a questo strumento innovativo, possono prender parte attivamente al lavoro di rete, segnalando la disponibilità sulla piattaforma web / app mobile di coperte e/o generi di prima necessità da donare. In tal modo, i volontari e gli operatori impegnati nell’assistenza in strada o in struttura a conoscenza di specifiche necessità potranno mettersi in contatto con loro per organizzarne il ritiro.

E ancora, tale piattaforma – finora finanziata direttamente da BeHumans ODV – sarà messa a disposizione di tutti coloro che si uniranno alla rete del Coordinamento di Strada, istituzioni comprese, con la garanzia che saranno applicati anche ai nuovi membri gli stessi principi propri del codice etico della rete (democrazia partecipativa, assoluta orizzontalità e indipendenza della rete, equo potere decisionale tra i membri della rete, gratuità dei servizi offerti, ecc.).

Tutte le funzioni della piattaforma, sia su web che su app mobile, saranno rese disponibili, una per una, nelle prossime settimane. Le informazioni e gli aggiornamenti saranno riportati nella piattaforma www.coordinamentodistrada.org