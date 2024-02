TRENTO FUNIVIE SPA – MONTE BONDONE * TEMPERATURE ELEVATE: « ANNULLATO LO SCI NOTTURNO DEL 20 E 22 FEBBRAIO »

18.55 - sabato 17 febbraio 2024

Come sapete, da settimane stiamo assistendo a temperature assolutamente elevate per il periodo le quali, soprattutto in seguito alla consistente perturbazione dello scorso fine settimana, hanno messo a dura prova il piano sciabile, non permettendo il consolidamento della neve tra la battitura serale e la mattina.

Siamo pertanto costretti ad ANNULLARE LO SCI NOTTURNO di MARTEDI 20 e GIOVEDI 22 FEBBRAIO 2024 per ragioni tecniche volte a preservare il piano sciabile in migliori condizioni durante le ore diurne anche con le attuali situazioni di affollamento dell’alta stagione.