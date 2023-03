ENAV * SOSTENIBILITÀ: « SIAMO TRA LE POCHE AZIENDE IN ITALIA E L’UNICA NEL TRASPORTO AEREO AD AVER OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE “EASI“ »

12.08 - giovedì 30 marzo 2023

Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, è tra le poche aziende in Italia e l’unica nel trasporto aereo, ad aver ottenuto la certificazione EASI (Ecosistema Aziendale Sostenibile Integrato). EASI è il primo modello certificato di governance della sostenibilità aziendale ad essere stato riconosciuto in Italia da Accredia, l’Ente Unico di accreditamento che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Modello EASI è uno schema innovativo che integra lo sviluppo sostenibile nella strategia e in tutti i processi aziendali coniugando crescita e solidità economico-finanziaria con sostenibilità ambientale e sociale per creare valore nel lungo periodo.

Il modello nasce dalla necessità di raccogliere tutti i requisiti che un’organizzazione deve rispettare per dotarsi di un sistema di gestione aziendale conforme ai principi di sostenibilità e in grado di valutare, gestire e controllare gli impatti ambientali, sociali ed economici generati e che risulti capace di creare visione, consapevolezza interna ed esterna con contenuti e azioni concrete.

Nello specifico, l’Ecosistema Aziendale Sostenibile Integrato è un modello organizzativo concepito per impostare una sistematica e integrata gestione degli aspetti di sviluppo sostenibile grazie a processi di “governance” della responsabilità sociale e permette alle aziende di incrementare il valore prodotto dalle Policy di Sostenibilità.

Sono cinque i temi oggetto di questa prima certificazione:

• Governance

• Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro

• Impatto ambientale

• Aspetti relativi a clienti, utenti e consumatori

• Protezione dei dati e sicurezza informatica

ENAV ha conseguito la certificazione alla fine di un processo di audit da parte di DNV Business Assurance – organismo di certificazione internazionale. Tale certificazione è stata raggiunta grazie al lavoro sinergico di tutte le strutture aziendali coinvolte e al supporto di indirizzo del Comitato Sostenibilità al quale sono attribuite funzioni di promozione e vigilanza sulle politiche di sostenibilità connesse all’esercizio delle attività della Società e alle sue dinamiche d’interazione con gli stakeholders.