PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS – DATI AL 17 AGOSTO 2020: « 2 POSITIVI, 3 RICOVERI E 798 TAMPONI EFFETTUATI »

Coronavirus: 2 positivi, 3 ricoveri. Ci sono due nuovi positivi da Covid 19 oggi in Trentino. Lo certifica l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che nel rapporto odierno dà conto anche del numero dei ricoveri: in ospedale figurano ora tre pazienti, di cui uno sempre in rianimazione.

Si segnala infine che nella giornata di ieri sono stati effettuati 798 tamponi, tutti nel laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento.