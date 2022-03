PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * MARIA ROMANA DE GASPERI: FUGATTI, « ANCHE A NOME DELLA GIUNTA IL NOSTRO CORDOGLIO, HA SEMPRE MANTENUTO UN RAPPORTO INTENSO CON IL TRENTINO »

11.53 - mercoledì 30 marzo 2022

Il cordoglio per la scomparsa di Maria Romana De Gasperi. Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, anche a nome della Giunta provinciale, esprime il cordoglio per la scomparsa di Maria Romana De Gasperi: “Ha sempre mantenuto -ricorda Fugatti- un rapporto intenso con il Trentino in cui tornava anche per partecipare alle iniziative dedicate alla memoria e all’opera del padre Alcide.

Dobbiamo esserle grati per la sua attività di conservazione e valorizzazione della documentazione relativa al grande statista trentino. Grazie anche all’impegno e alla competenza di Maria Romana De Gasperi si è potuta infatti scrivere e divulgare una pagina fondamentale della storia del Trentino, e della sua speciale autonomia, ma anche dell’Italia e dell’Europa. Quelli di cui è stata testimone Maria Romana De Gasperi, seguendo l’attività del padre, sono stati anni difficili ma fondamentali per costruire, dopo la tragedia delle guerre mondiali, le basi per una convivenza pacifica”