ELEONORA ANGELI (“NOI TRENTINO PER FUGATTI”) * FORTEZZA (BZ) – CANTIERE GALLERIA BASE BRENNERO: « OPERA EUROPEA CHE SVILUPPERÀ L’ECONOMIA DEL NOSTRO TERRITORIO »

02.14 - venerdì 1 marzo 2024

La Consigliera Regionale Eleonora Angeli della Lista Noi Trentino per Fugatti Presidente ha fatto visita ieri alla Galleria di Base del Brennero (Bbt), opera strategica europea che svilupperà l’economia del nostro territorio e genererà dei benefici non solo per il tessuto socio-economico della Regione Trentino-Alto Adige ma avrà anche una ricaduta positiva in termini ambientali, proteggendo il nostro fragile ecosistema alpino.

Ad accoglierla a Fortezza c’era il Direttore dell’Osservatorio Bbt Martin Ausserdorfer che l’ha aggiornata sullo stato dei lavori e sulle potenzialità per i territori interessati dall’opera. Insieme agli ingegneri della ditta esecutrice sono stati approfonditi i temi tecnici sull’infrastruttura che una volta conclusa, consentirà una maggiore capienza e percorrenza dei treni merci e passeggeri tra Italia e Austria, alleggerendo cosi la linea tradizionale che sarà potenziata a vantaggio della cittadinanza con più corse di treni regionali fra le due Province autonome e il Tirolo.

Inoltre è importante evidenziare non solo il know How tecnico utilizzato presso i cantieri BBT ma anche l’aspetto umano delle maestranze che ogni giorno lavoro a questo grande progetto europeo. I dati infatti ci dicono che ogni anno sono circa 2,5 milioni i TIR che attraversano il valico del Brennero, numeri in continuo aumento ai quali si aggiungono circa 11 milioni di mezzi del traffico automobilistico dovuto soprattutto dai turisti che si recano sul nostro territorio per trascorrere le vacanze.

Una situazione che genera un forte impatto sia sulla popolazione locale sia sull’ambiente di entrambi i versanti del Brennero che comporta a oggi un vero e proprio sovraccarico sull’intero sistema di infrastrutture lungo il valico del Brennero, uno dei più importanti in Europa.

Il Bbt potrà, una volta in funzione, risolvere i problemi di sovraccarico sia sull’asse ferroviario che autostradale ampliando inoltre il progetto strategico delle cosiddette reti “TEN-T” europee, ovvero degli assi ferroviari atti per la circolazione di merci e persone su tutto il territorio europeo.

Un’opera importante per la realtà economica del nostro territorio e per le nostre aziende che saranno più connesse con il mercato europeo attraverso una vero corridoio infrastrutturale di libero scambio delle merci e di libera circolazione di persone, il tutto tutelando anche il fragile clima alpino dei nostri territori, in quanto incrementando lo spostamento delle merci da gomma a rotaia si genererà una riduzione di emissioni di CO2.

L’attenzione a questa opera e’ nella direzione dello sviluppo infrastrutturale ed economico del territorio sempre in un’ottica di costruttiva collaborazione tra la la Provincia autonoma di Trento e di Bolzano che vedono protagonista anche il Tirolo austriaco.

Nella foto di copertina: Da sinistra l’ingegner Antonio Gassirà, la consigliera regionale Eleonora Angeli, il Direttore Osservatorio Bbt Martin Ausserdorfer