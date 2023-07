REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO: « CHIUSO IL PALAZZO DI PIAZZA DANTE PER TRE GIORNI, DAL 14 AL 16/7 »

08.48 - lunedì 3 luglio 2023

Adeguamento impianto elettrico della regione: chiuso il palazzo per tre giorni. La Regione chiude i battenti per tre giorni, da venerdì 14 a domenica 16 luglio per lavori di adeguamento all’impianto elettrico del palazzo di Piazza Dante. È quanto ha deciso la Giunta Regionale nell’ultima riunione. L’intero edificio sarà quindi privo di energia elettrica, compreso il Corpo Giunta, il Consiglio regionale e il Parlamentino.

I lavori e le successive verifiche richiederanno un totale di tre giornate, durante le quali non sarà possibile utilizzare gli strumenti informatici o dispositivi alimentati dalla rete elettrica. Il palazzo sarà, quindi, chiuso al pubblico. In caso di necessità il personale sarà operativo in modalità smart-working e sarà raggiungibile esclusivamente tramite email o al cellulare di servizio che sono consultabili sul sito internet della Regione.

La Regione si scusa per eventuali disagi causati da questa interruzione temporanea e si impegna a ripristinare l’operatività completa dell’edificio nel minor tempo possibile. Si sottolinea che, in base ai sopralluoghi effettuati, è emerso che la complessità di funzionamento dell’impianto non avrebbe consentito l’utilizzo di un gruppo elettrogeno per mantenere attiva la rete elettrica.

////

Arbeiten an der elektroanlage der region: das amtsgebäude ist drei tage lang nicht zugänglich

Trient, den 29 Juni 2023 – Die Region wird von Freitag, dem 14. Juli bis Sonntag, dem 16. Juli 2023, wegen Arbeiten an der Elektroanlage des Gebäudes drei Tage geschlossen. Diese Entscheidung hat die Regionalregierung in ihrer jüngsten Sitzung getroffen. Demnach wird das gesamte Amtsgebäude, d. h. der Repräsentationstrakt, der Verwaltungstrakt sowie der Plenarsaal ohne Stromversorgung sein.

Die Arbeiten und die anschließenden Kontrollen werden insgesamt drei Tage in Anspruch nehmen. Während dieser Zeit ist es nicht möglich, IT-Geräte oder netzbetriebene Apparate zu benutzen. Das Gebäude wird daher für die Öffentlichkeit geschlossen sein. Im Bedarfsfall wird das im Smart-Working-Modus arbeitende Personal erreichbar sein, allerdings nur per E-Mail oder über das Dienstmobiltelefon. Die Kontaktdaten können auf der Website der Region abgerufen werden.

Die Region entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten, die durch diese vorübergehende Unterbrechung entstehen, und bemüht sich, das Gebäude möglichst bald wieder vollständig in Betrieb zu nehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgenommenen Inspektionen zu dem Schluss geführt haben, dass der Einsatz eines Stromaggregats zur Aufrechterhaltung des Stromnetzes aufgrund der Komplexität der Anlage nicht in Frage kommt.