PAT * ANNO DEI MUSEI EUREGIO: AL VIA IL BANDO DI 200 MILA EURO, PER FINANZIARE LE INIZIATIVE IN VISTA DEL 2025 »

08.43 - lunedì 3 luglio 2023

Anno dei Musei dell’Euregio: al via il bando per finanziare le iniziative in vista del 2025.Approvato su proposta dell’assessore alla cultura Bisesti, prevede complessivamente 200 mila euro per progetti da presentare tra il 1° settembre e il 30 novembre 2023.

Rafforzare la consapevolezza delle affinità fra i tre territori e dell’importanza dei musei nella nostra società, promuovere l’incontro fra le persone e creare stimoli di scambio culturale: sono gli obiettivi del bando approvato dalla Giunta provinciale dedicato all’anno dei Musei dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, dal titolo “1525-2025 Museo. Pensa oltre!”

“L’obiettivo è quello di coinvolgere il più possibile i musei dell’Euregio per offrire al pubblico, in occasione dell’Anno dei Musei dell’Euregio che sarà celebrato nel 2025, esposizioni, installazioni, eventi e altre iniziative che portino a riflettere su questioni cruciali per il nostro tempo. L’auspicio è che i musei avviino collaborazioni fra loro e con altre istituzioni culturali, scientifiche e formative dei tre territori”, ha commentato l’assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento Mirko Bisesti, che ha proposto il provvedimento.

Il bando, rivolto ad istituzioni museali trentine e predisposto dal Servizio attività culturali della PAT, sarà aperto dal 1° settembre al 30 novembre prossimi e prevede complessivamente 200 mila euro di contributi per iniziative su temi legati alle vicende di Michael Gaismair e alle guerre contadine del 1525.

Le proposte dovranno rielaborare in un’ottica storica quegli avvenimenti che hanno segnato il passato dei tre territori, ma soprattutto stimolare una riflessione attraverso l’attualizzazione dei temi delle disuguaglianze e delle sfide sociali che ne furono alla base, in una prospettiva di pacifica convivenza.

Possono presentare domanda di contributo i musei che svolgono le attività in uno o più territori dell’Euregio, in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale sulle attività culturali. Sono esclusi i musei enti strumentali della Provincia e le sue fondazioni in quanto enti di sistema, che potranno comunque presentare entro il 31 gennaio 2024 progetti inerenti l’anno tematico, finanziabili secondo le usuali modalità di trasferimento delle risorse.

Le domande, complete di tutti gli allegati previsti, dovranno essere presentate, come detto, dal 1° settembre al 30 novembre 2023 al Servizio Attività e produzione culturale, secondo il modulo che verrà reso disponibile sul sito della Provincia all’indirizzo: www.modulistica.provincia.tn.it.

Le modalità di presentazione prevedono la consegna diretta presso il Servizio competente, o l’invio a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al Servizio Attività e produzione culturale – provincia autonoma di Trento – Via Romagnosi, 5 – 38122 Trento (farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante). Possibile anche l’inoltro telematico alla casella di posta certificata: serv.attcult@pec.provincia.tn.it.

Le richieste inoltrate in tempo utile saranno valutate entro il 29 febbraio 2024, secondo i parametri indicati nel bando, dal Gruppo di coordinamento dell’anno museale dell’Euregio, che provvederà a stilare una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.

Sono finanziabili progetti congiunti di due o più istituzioni museali site in almeno due dei tre territori; progetti interdisciplinari; esposizioni in spazi pubblici, altri luoghi inusuali o itineranti. Elemento imprescindibile, l’uso di più lingue, almeno del tedesco e dell’italiano e una prospettiva di riflessione sulla rilevanza nel presente del tema proposto. Apprezzati anche i progetti che pongono le basi per creare reti con altre istituzioni dell’Euregio e quelli di lungo respiro.