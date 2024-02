DOLOMITI ENERGIA * PARTNERSHIP: “ AL VIA COLLABORAZIONE CON BEE4, PER INNOVAZIONE SOCIALE E SOSTENIBILITÀ »

13.31 - venerdì 23 febbraio 2024

Dolomiti Energia e Bee4 avviano una collaborazione nel segno dell’innovazione sociale. Dolomiti Energia e la cooperativa sociale Bee4 hanno avviato una nuova collaborazione che unisce due aziende impegnate a promuovere la sostenibilità sociale e ad offrire un servizio di qualità ai propri clienti. L’obiettivo principale di questa partnership è mettere a fattor comune le competenze e le risorse di entrambe le aziende per sviluppare e implementare direttamente dal carcere di Bollate servizi di customer care per i clienti Dolomiti Energia. Bee4 offre infatti i propri servizi impegnando principalmente persone che stanno scontando una pena all’interno del carcere di Bollate, per fornire ai detenuti opportunità significative di riabilitazione, formazione e reinserimento nel modo del lavoro.

“Questa collaborazione rappresenta una assunzione di responsabilità e un ulteriore passo nel nostro impegno per l’innovazione sociale e la sostenibilità, ha dichiarato Donata Dallavo Direttore Operations di Dolomiti Energia. Siamo entusiasti di lavorare e collaborare con Bee4 per poter concretamente contribuire a creare un impatto positivo e duraturo nelle comunità in cui operiamo. Ci auguriamo inoltre che questa partnership possa essere d’ispirazione futura per altre aziende che vogliano relazionarsi con Bee4 e stimolo per far fiorire in altre comunità carcerarie progetti di investimento imprenditoriale in cui si uniscono sviluppo, resilienza e inclusione.”

“Non ci stancheremo mai di dirlo abbastanza, ha commentato Giuseppe Cantatore Presidente di Bee.4 il lavoro in carcere è un idea vincente per tutti: per le persone detenute e le loro famiglie, per l’Amministrazione Penitenziaria e per le aziende partner. Offrire opportunità di lavoro all’interno dei luoghi di pena significa mettere a disposizione delle persone detenute occasioni per ricominciare, per rialzarsi, per costruire un nuovo futuro partendo dal presente. Non possiamo attenderci il cambiamento delle persone e dei loro percorsi se non siamo in grado di proporre alternative credibili alle strade che hanno condotto all’errore. Ringraziamo Dolomiti Energia per condividere con noi i valori a fondamento della nostra mission, siamo convinti si tratterà di un rapporto di collaborazione capace di creare grande valore aggiunto. Siamo ansiosi di dimostrare che qui dentro c’è tanta qualità, motivazione e voglia di fare bene”.