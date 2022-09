DOLOMITI ENERGIA * GAS – PRECISAZIONE SU ARTICOLO “ILSOLE24ORE“: « CONTO ALLA ROVESCIA PER 100 OPERATORI RETAIL, PER LA NOSTRA SOCIETÀ NESSUN DEFAULT ALL’ORIZZONTE »

16.11 - mercoledì 21 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dolomiti Energia: nessun default all’orizzonte, precisazioni circa l’articolo de Il Sole24Ore dal titolo “Gas, rischio default a catena dal 1° ottobre: conto alla rovescia per 100 operatori retail”.

Dolomiti Energia in relazione all’articolo uscito oggi a pag. 3 de Il Sole24Ore dal titolo “Gas, rischio default a catena dal 1°ottobre: conto alla rovescia per 100 operatori retail”, in cui viene citata la società potendo far sorgere nel lettore l’impressione che la stessa Dolomiti Energia sia attualmente a rischio default, ritiene di dover smentire con forza tale eventualità non essendoci ad oggi nessun elemento che possa far presupporre un evoluzione in tale direzione.

La società seppur si trovi ad operare in una situazione di mercato estremamente delicata e in continua evoluzione, come tutti gli operatori del settore, da tempo ha attuato delle politiche di rischio che hanno preservato la capacità della società di far fronte puntualmente ai propri impegni verso tutti i soggetti interessati.

Questo accostamento è quindi destituito di qualunque fondamento e mai la società, né direttamente né indirettamente, si è espressa in tal senso e pertanto non riusciamo a comprendere come sia stata citata nell’articolo. Dolomiti Energia si è limitata infatti ad informare i propri clienti dei significativi ed inevitabili aumenti dei costi e partecipa alla pubblica discussione sulla situazione energetica ma non ha mai fatto alcuna dichiarazione sulla possibilità di poter venir meno ai propri obblighi o che possa essere interpretata in tal senso.