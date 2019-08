DEMAGRI (PATT) * REPLICA A CAVADA – PUNTO NASCITA CAVALESE: « RICORDO AL CONSIGLIERE CHE LA RIAPERTURA é FRUTTO DI AZIONI INTRAPRESE DALLA PRECEDENTE GIUNTA »

Non mi meraviglio affatto del limite di contenuti espressi dal Consigliere Cavada in un suo comunicato di ieri dal quale emerge la sua difficoltà a comprendere ciò che la sottoscritta ha dichiarato in merito alla gestione Punto Nascita di Cavalese. Per chi é più incline ad una lettura tecnico-politica ripropongo le parole chiave utilizzate nel comunicato precedente : mancata risposta ad interrogazione- mantenimento delle skill – sicurezza diade madre/bambino.

A Cavada ricordo che la riapertura del Punto Nascita, come in alcune occasioni lo ha riconosciuto anche l’Assessore Segnana, é frutto di azioni intraprese dalla precedente giunta . Credo che detto questo la posizione del PATT per quanto concerne il Punto Nascita sia chiara.

*

Consigliera Demagri Paola

Gruppo Consiliare PATT