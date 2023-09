DIVINA (ALTERNATIVA POPOLARE) * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA TRENTO: « ORA NECESSARIO UN CAMBIO DI ROTTA, LO SBOCCO A NORD DEV’ESSERE REVISIONATO »

17.55 - sabato 23 settembre 2023

Sergio Divina: “Sul progetto di circonvallazione ferroviaria è ora necessario un cambio di rotta credibile”. Dopo l’inchiesta pubblicata oggi sul Il T Quotidiano, il candidato presidente Sergio Divina ribadisce la necessità di attuare un cambio di rotta sul progetto bypass.

«Come evidenziato nel nostro programma, – afferma Divina – lo sbocco a nord del progetto di circonvallazione ferroviaria dev’essere revisionato. L’inchiesta non fa altro che dimostrare la fondatezza delle nostre preoccupazioni e fra le due alternative progettuali emerse (quella di un cambio di pendenza con uscita dei treni merci in superficie o quella di un prolungamento della galleria molto più a nord) è la seconda a vederci favorevoli, in quanto occorre tutelare i residenti di Gardolo e Lavis non soltanto dall’inquinamento del suolo ma anche da quello acustico». «Data la criticità dell’area, – conclude Divina – era chiara fin dall’inizio la scarsa attuabilità dell’intero progetto. Ora si tratta di correre ai ripari, ma occorre farlo con scelte credibili e soprattutto improntate al benessere dei cittadini».

Il consigliere comunale di Trento Andrea Maschio, candidato nella lista Alternativa Popolare per il Trentino a sostegno di Divina presidente, è ancora più netto. «Sono tre anni che combatto da solo in consiglio comunale, con l’unica “vittoria” di aver fatto approvare l’emendamento di un cantiere pilota, ai fini di verificare la fattibilità dell’intervento prima dell’abbattimento effettivo delle case. L’utilità di questa mia proposta è stata totalmente travisata dall’amministrazione comunale e alla vigilia delle elezioni provinciali non si può che prendere atto di un fallimento annunciato».