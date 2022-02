FIRME 12 CONSIGLIERI PAT (MINORANZA) * CONCERTO VASCO ROSSI: « SI SCONGIURINO, RISCHIO EPIDEMIOLOGICO / ATTENTATI TERRORISTICI DI GRUPPI ESTREMISTI INTERNAZIONALI / MANIFESTAZIONI DI PROTESTA GRUPPI LOCALI »

9:56 - 9/02/2022

Proposta di risoluzione 138 – Collegata alla comunicazione della Giunta n. 44/XVI “Prossimo svolgimento del concerto di Vasco Rossi”;

La Giunta provinciale ha espresso la volontà di organizzare un concerto del popolare cantante Vasco Rossi che dovrebbe avere luogo in data 20 maggio 2022. Il luogo prescelto per ospitare tale evento è stato individuato nell’area San Vincenzo, uno spiazzo sito a sud di Trento della dimensione di 27 ettari, dei quali 26 di proprietà della Provincia.

Si stima che per la realizzazione di detto concerto servirà attrezzare almeno 20 ettari dell’area in questione in modo da poter ospitare in sicurezza i 120 mila spettatori che si prevede giungeranno a Trento per prendere parte al concerto (La nuova «Arena» per Vasco? Sarà un grande prato a San Vincenzo, costerà due milioni – L’Adige, 28 luglio 2021); in merito a quanto riportato al precedente paragrafo risulta che siano insorte problematiche tali da mettere in dubbio la realizzazione del concerto di Vasco Rossi nella data designata.

In particolare, nella sua edizione del 15 gennaio 2022, il quotidiano locale L’Adige riportava il seguente virgolettato attribuito al presidente della Provincia Maurizio Fugatti:«Quello che sarà a maggio non lo sappiamo, e non dipenderà da noi se fare o non fare per Covid questo evento. È chiaro che se il Covid continua in questo modo mi pare difficile anche pensare un evento simile. Se invece il Covid cambia e prima o poi frena, e tutti noi lo auspichiamo, ragioneremo sul fare questo evento. È un problema che non siamo in grado di risolvere, ma intanto cosa facciamo? Stiamo fermi e non organizziamo niente in attesa che ci vengano a dire che il Covid non c’è più? Proviamo a programmarlo il futuro. Poi se non si farà non dipenderà da noi, né da Vasco Rossi né dai suoi manager. Dipenderà da eventi non controllabili e dalle decisioni del Governo» (“Vasco, l’ombra del rinvio causa Covid” – L’Adige – 15 gennaio 2022); l’evento musicale che si prevede di realizzare a sud di Trento porterebbe a convogliare un numero previsto di 120 mila spettatori in un’area di circa 20 ettari, una mole di persone superiore all’intera popolazione della città di Trento (stimata da ISTAT in 118.511 abitanti).

Al fine di garantire lo svolgimento di evento di tali imponenti dimensioni in piena sicurezza, appare quindi del tutto evidente come si debba procedere con interventi mirati che scongiurino

(1) il rischio epidemiologico dovuto alla corrente crisi pandemica,

(2) il rischio di attentati terroristici legati all’attività dei gruppi estremisti operativi sulla scena nazionale e internazionale,

(3) i rischi legati al corretto mantenimento dell’ordine pubblico che potrebbe essere messo a rischio da eventuali manifestazioni di protesta di gruppi locali; al fine di garantire lo svolgimento in piena sicurezza del concerto che si vorrebbe realizzare a sud di Trento in data 20 maggio 2022, si ritiene dunque opportuno che la giunta provinciale fornisca al Consiglio e alla cittadinanza tutte le rassicurazioni del caso in merito ai rischi citati al precedente paragrafo;

tutto ciò premesso, il Consiglio impegna la Giunta provinciale

1. a fornire al Consiglio provinciale ampio e dettagliato resoconto in merito alle misure che stanno venendo approntate al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti al concerto del cantante Vasco Rossi che si intende realizzare in data 20 maggio 2022 nell’area San Vincenzo a sud di Trento, con particolare riferimento alle misure di contenimento del rischio epidemiologico, alla possibilità di realizzazione di atti terroristici e ai rischi impliciti alla realizzazione di manifestazioni che possano pregiudicare il mantenimento dell’ordine pubblico.

Cons. prov. Alex Marini

Cons. Sara Ferrari

Cons. Alessio Manica

Cons. Alessandro Olivi

Cons. Paolo Zanella

Cons. Luca Zeni

Cons. Lucia Coppola

Cons. Filippo Degasperi

Cons. Giorgio Tonini

Cons. Michele Dallapiccola

Cons. Ugo Rossi

Cons. Paola Demagri

Foto: allestimento area San Vincenzo – Trento Sud (realizzata l’8/2/2022, Copyright Opinione)