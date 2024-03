DE CORATO (FDI) * INTEGRAZIONE: “ DECISIONE PRESIDE LICEO PIOLTELLO (MI), IL MINISTRO VALDITARA VERIFICHI LA LICEITÀ DI VACANZA PER RAMADAN “

19.09 - domenica 17 marzo 2024

“Mi pare incomprensibile la scelta del Preside dell’istituto statale di Pioltello, comune dell’hinterland milanese, di dare un giorno di vacanza agli oltre 1200 alunni il 10 aprile, giorno della festa di fine Ramadan. Mi auguro che il ministro Valditara voglia approfondire la questione per comprendere quanto sia lecito e compatibile con la necessità di garantire il diritto all’istruzione la decisione di interrompere le lezioni per una festività non riconosciuta dalla religione cattolica”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera ed ex vicesindaco di Milano.