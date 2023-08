DAL RÌ (UDC TN-AA) * ISTRUZIONE PAT: « PROGRAMMI SCOLASTICI, SI VALORIZZINO LE “RADICI DELL’AUTONOMIA” »

08.38 - sabato 26 agosto 2023

Leggendo i quotidiani può accadere che un dubbio sulla qualità dell’istruzione di base e sui contenuti dei programmi scolastici vi sovvenga. Vi è chi considera “ingiusta” la via che, in natura, caratterizza la nostra ed altre specie per garantire la riproduzione e quella varietà genetica che favorisce a tante forme di vita l’adattamento e con quello le probabilità di evoluzione.

Chi confonde invece le relazioni e l’amore con la sola opportunità riproduttiva e chi ancora crede che diritto e natura siano sovrapponibili senza una elaborazione intellettuale e la costruzione di regole comprensibili e condivise. I risultati li abbiamo vissuti nel passaggio alla monetizzazione dei Diritti ed ora alla loro mercificazione.

Come UdC Trentino Alto Adige crediamo che la competenza sull’Istruzione e gli spazi che offre alla nostra Autonomia siano ancora un potenziale inesplorato e vada valorizzata. Sia per “annaffiare” le radici dell’Autonomia che per dare ai giovani validi strumenti di critica al presente. Perché nel senso critico è il segreto di una Democrazia che funzioni. Per questo il 22 ottobre prossimo chiediamo ai trentini il loro voto.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige Südtirol