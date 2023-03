ON. AMBROSI (FDI) * TURISMO ACCESSIBILE: « CON IL GOVERNO MELONI STOP A DISCRIMINAZIONI VERSO LE PERSONE CON DISABILITÀ »

18.53 - mercoledì 29 marzo 2023

TURISMO ACCESSIBILE, AMBROSI (FDI): “CON GOVERNO MELONI STOP DISCRIMINAZIONI VERSO PERSONE CON DISABILITÀ”.

“La proposta di legge presentata oggi alla Camera è una norma di civiltà che l’Italia attendeva da anni. Finalmente, grazie a incentivi e finanziamenti, anche tutte le persone portatrici di ‘specialità’, potranno godersi le straordinarie attrazioni turistiche della nostra Nazione. Andiamo a superare così un deficit del settore turistico che troppo spesso non tiene conto delle loro esigenze e dei loro bisogni. Molte strutture infatti non sono dotate dei servizi adeguati, rappresentando un’insormontabile quanto insopportabile barriera per molte persone. Per me è un tema molto importante, infatti da consigliera in Trentino-Alto Adige avevo presentato un Ddl per la promozione dell’offerta turistica affinché fosse accessibile alle persone con disabilità. Con questa Ddl diciamo basta alle tante forme di discriminazione ancora presenti, rendendo non solo il settore del turismo, ma anche tutto ciò che ad esso è connesso, dai trasporti ai servizi offerti, inclusi quelli sanitari, accessibile a chiunque. Confido che ci sia la massima convergenza da parte di tutte le forze politiche presenti in Parlamento: un tema come questo deve unire la politica e non dividerla. Lo dobbiamo ai tanti italiani ‘speciali’ e alle loro famiglie che troppo a lungo si sono sentiti abbandonati dallo Stato”.

Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia