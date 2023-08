QUESTURA DI TRENTO * SICUREZZA: « CREA DISTURBO TRA VIA ROMA E PIAZZA DUOMO, ARRESTATO PLURIPREGIUDICATO TUNISINO 39ENNE »

07.17 - sabato 26 agosto 2023

Pomeriggio movimentato ieri a Trento. In tanti hanno chiamato la Polizia per uno straniero che tra tra via Roma e piazza Duomo stava creando disturbo e caos tra turisti e commercianti.

Immediatamente due volanti della Polizia di Stato inviate dalla sala operativa della questura hanno individuato e bloccato il tunisino portandolo in Questura.

Le immediate verifiche dell’Ufficio immigrazione hanno consentito di identificarlo quale pluri-pregiudicato tunisino di 39 anni , già gravato da tre espulsioni (due trento a una Milano).

Al termine delle attività di rito, visite mediche comprese presso l’ospedale Santa Chiara , il pregiudicato è stato accompagnato in un centro per rimpatri del nord Italia con una nuova espulsione emessa dal Questore di Trento, il dottor Maurizio Improta.