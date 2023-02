CORTE CONTI * PNRR – (NIP): « COSTITUITO IL “NUCLEO INTERFORZE”, PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO »

14.13 - venerdì 3 febbraio 2023

Costituzione Nucleo Interforze P.N.R.R. (N.I.P.)

La Procura regionale della Corte dei conti di Trento, avendo apprezzato l’interesse manifestato dal Questore, dal Comandante provinciale dei Carabinieri e dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trento, ha costituito un Nucleo interforze per indagare su ipotesi di disfunzione nella gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (N.I.P.).

Il N.I.P. è già stato delegato dal Procuratore regionale e affidato al coordinamento operativo del Comandante del Nucleo PEF, Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri e del Capo della Squadra Mobile della Polizia di Stato.

Detto Nucleo, allo stato, costituisce un unicum nel panorama nazionale e rientra nel progetto di sistema integrato anticorruzione ideato dal Procuratore regionale, che coinvolge tutte le forze di polizia, le amministrazioni e, ovviamente, beneficia della proficua interazione con la Procura ordinaria.

La sua costituzione fa seguito allo stanziamento per il Trentino di un plafond, che un’articolata informativa redatta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento, ha quantificato in 1,5 miliardi di euro.

Da uno stanziamento così ingente di fondi, nasce l’esigenza di ottimizzare tutte le risorse in campo per assicurare un’efficace tutela finanziaria, anche preventiva, nonché garantire il buon esito della destinazione funzionale della straordinaria provvista finanziaria.

Infatti, proprio per la finalità di volano dell’economia delle risorse del PNRR con il NIP ci si propone di tutelare non solo l’Erario-Patrimonio ma anche l’Erario-Funzione in tutte le sue componenti.