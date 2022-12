COMUNE DI ROVERETO (TN) * “VOICES“: « IN PIAZZA DEL MART PAESAGGIO SONORO CON LE VOCI DI SALVADOR DALÌ – MARINA ABRAMOVIC – PABLO PICASSO (17/12 AL 23/01) »

17.05 - venerdì 16 dicembre 2022

Voices: Parole e suoni dal 900. In piazza del MART l’installazione sonora a cura del Centro Didattico Musicateatrodanza in collaborazione con il MART con il sostegno del Comune di Rovereto. Da domani, 17 dicembre e fino al 23 gennaio, la Piazza del Mart si riempirà dei suoni di Voices: parole e suoni del 900.

Rovereto Suona è una proposta del Centro Didattico Musicateatrodanza di Rovereto che vuole mettere l’accento sul rapporto tra il suono e lo spazio urbano.

L’intento è quello di migliorare la percezione di quanto il suono possa abbellire gli ambienti di una città, valorizzando il paesaggio sonoro come una bellezza da scoprire assieme alle bellezze architettoniche e/o di altra natura. Il progetto prevede una programmazione di ascolti musicali in filodiffusione negli spazi all’aperto della città, condividendo assieme all’amministrazione comunale date,momenti significativi ed orari in cui “far risuonare Rovereto”. Il luogo prescelto per la prima realizzazione del progetto è Piazza Umberto Savoia, in accordo con il MART, con la messa in onda dell’opera sonora originale VOICES parole e suoni dal 900 a cura di Stefano Raffaelli del CDM di Rovereto.

Ogni giorno quattro piccoli ascolti musicali della durata di 5 minuti ciascuno nella piazza del MART, alle ore 10, 14, 18 e 21. Voices è un paesaggio sonoro creato partendo dalla suggestione delle voci di alcune/i protagoniste/i dell’arte e della cultura del 900: Salvador Dalì, Marina Abramovic, Pablo Picasso, Luis Borges, Laurie Anderson, Barbara Bloom, John Baldessari, Dieter Roth. Ogni voce è protagonista di un ambiente sonoro, tessuto intrecciando il suono acustico del pianoforte e sonorità elettroniche minimaliste.

Lo start sonoro è programmato per sabato 17 dicembre 2022 alle ore 10, ed a seguire gli altri momenti sonori distribuiti lungo l’arco dell’intera giornata, così come sopra descritto, con una programmazione giornaliera fino a domenica 29 gennaio 2023.

Destinatari dell’iniziativa sono “i passanti”: cittadini e/o turisti che attraversano ogni giorno lo spazio cittadino. In una parola unica è destinataria dell’iniziativa –potenzialmente -tutta la comunità. Il progetto ROVERETO SUONA è ideato e realizzato dal Centro Didattico Musicateatrodanza in collaborazione con il MARTe con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Rovereto