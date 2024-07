PAT * OLIMPIADI E PARALIMPIADI INVERNALI: «TESERO E PREDAZZO, INSERITE LUNGO LE VIE DEI PAESI DELLA VALLE DI FIEMME LE NUOVE BANDIERE DEI GIOCHI»

07.22 - mercoledì 24 luglio 2024

In Val di Fiemme le nuove bandiere dei Giochi.I nuovi stendardi sventolano da ieri mattina in tutta la valle. Nuova tappa nella marcia di avvicinamento alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali. A 18 mesi dalla cerimonia di inaugurazione, mentre procedono i lavori ai cantieri del villaggio Olimpico e Paralimpico, allo stadio del salto e al centro del fondo, ieri mattina, a partire dalle sedi di Tesero e Predazzo, sono state montate lungo le vie dei paesi della valle di Fiemme le nuove bandiere olimpiche.

I drappi, di colore blu con caratteri bianchi, sventolano lungo i punti di illuminazione delle strade urbane dei centri abitati fiemmesi e recano i loghi dei Giochi e quello della Provincia. “Ormai manca poco più di un anno all’evento – ha detto il rappresentante del Coordinamento provinciale Olimpico Pietro Degodenz – anche la Valle di Fiemme ha le sue bandiere ufficiali.

Siamo felici che tutta la valle sia addobbata con le stesse bandiere, un segnale che aspettavamo, essenziale per far capire che le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali si disputeranno anche in questi luoghi. Tra pochi giorni arriveranno anche i cerchi olimpici. Contemporaneamente proseguono i lavori e sono convintissimo che si completeranno nei tempi previsti in occasione dei test event estivi nei quali le squadre nazionali potranno provare gli impianti rinnovati”.

Nell’applaudire l’iniziativa, il sindaco di Predazzo Paolo Boninsegna e la prima cittadina di Tesero Elena Ceschini hanno confermato come le nuove bandiere renderanno ancora più riconoscibili a cittadini e turisti le località sede di Olimpiadi e Paralimpiadi. Allo steso modo hanno chiarito come i lavori proseguano a velocità sostenuta e, anche grazie alla sinergia tra amministrazioni comunali e provinciali, stiano seguendo il cronoprogramma stabilito.