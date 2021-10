COPPOLA (EUROPA VERDE TRENTINO) * ROMA – SCONTRI NO PASS: « LE ORGANIZZAZIONI NEOFASCISTE VANNO SCIOLTE, IN NOME DELLA DEMOCRAZIA »

Gli scontri di piazza dei No Green Pass e No Vax, che vedono protagoniste organizzazioni neofasciste, con l’ uso di fumogeni e bombe carta, e che hanno portato all’assalto gravissimo della sede storica della CGIL , picchiando con i tricolore e danneggiando pesantemente i locali, sono una vergogna e vanno condannati con forza. All’assalto erano presenti Castellino e Fiore di Forza Nuova e i loro adepti squadristi.

Europa Verde del Trentino esprime solidarietà e vicinanza alla CGIL e alle forze dell’ordine e sollecita al governo un provvedimento di scioglimento delle organizzazioni neofasciste che usano la piazza per organizzare la violenza. In nome della democrazia e della nostra Costituzione.

Chi protesta legittimamente lo può certo fare ma la violenza non è mai giustificata. I violenti, singoli e organizzazioni, vanno individuati rapidamente: l’irresponsabilità di chi usa la pandemia da Covid per organizzare la violenza va respinta con fermezza. Non è possibile che accadano nelle piazze d’ Italia simili episodi di aggressione ingiustificata e deprecabile.

*

Lucia Coppola portavoce Europa Verde Trento