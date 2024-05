RETE 4 – “FUORI DAL CORO“ * « SANITÀ, È POLEMICA SUI MANCATI RIMBORSI ASL / IL CASO RUPNIK, DUE SUORE DENUNCIANO I PRESUNTI ABUSI (8/5)»

14.58 - martedì 7 maggio 2024

Domani, mercoledì 8 maggio, torna l’appuntamento con “Fuori dal coro”, programma di approfondimento condotto in prima serata su Retequattro da Mario Giordano.

Al centro della puntata, proseguirà l’inchiesta sul sistema sanitario nazionale, le cui lungaggini hanno costretto parte dei cittadini italiani a rivolgersi al privato, senza però ottenere i rimborsi Asl previsti dalla legge.

A seguire, un reportage sui centri di accoglienza, dove, fra Piemonte e Lazio, i migranti sono spesso lasciati a se stessi, senza forme di tutela che li proteggano dagli interessi della criminalità organizzata.

E, ancora, la testimonianza di due suore, che, per la prima volta in televisione, denunceranno i presunti abusi subiti da Marko Ivan Rupnik, teologo ed ex gesuita già oggetto di un’indagine da parte del Dicastero per la Dottrina della Fede.

Infine, la tematica green, con il caso della Sardegna, regione in cui una società cinese ha messo le mani sul progetto di un mega parco solare.