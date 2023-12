PAT * VERVÒ DI PREDAIA – VVF VOLONTARI: FUGATTI, « INTEGRATO IL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA, STRUTTURA PIÙ FUNZIONALE »

10.10 - venerdì 22 dicembre 2023

Vervò di Predaia, integrato il finanziamento per la realizzazione della nuova caserma.Il presidente Fugatti: struttura più funzionale alle esigenze del Corpo. Il Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Vervò avrà a disposizione una caserma più funzionale alle proprie esigenze. La Giunta provinciale ha infatti approvato una delibera che integra di 422.230,19 il finanziamento per la realizzazione dei nuovi spazi destinati agli spogliatoi maschile e femminile, ad ufficio/sala radio e a sala polivalente comprensiva di blocco cucina in continuità con l’autorimessa già oggetto di un precedente contributo pubblico di 300mila euro.

“Confermiamo l’attenzione dell’Amministrazione provinciale per i Corpi del territorio, puntando a garantire una costante ed aggiornata dotazione di mezzi e strutture, così da ottimizzarne la peculiare vocazione, che contribuisce a migliorare il livello e la percezione di sicurezza e protezione con una generale migliore qualità della vita” osserva il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti che ha proposto in finanziamento in sede di riunione dell’esecutivo.

Con questa iniziativa viene confermata la sistemazione della centrale termica e la realizzazione dell’autorimessa. È previsto inoltre lo spostamento degli spazi di supporto e per l’attività operativa interventistica, dapprima ipotizzati nell’attuale sede della caserma, in un nuovo volume ottenuto ampliando l’autorimessa stessa.