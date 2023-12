PAT * ANNO SCOLASTICO 2024/2025: « APERTE LE ISCRIZIONI, DALL’8 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO »

07.41 - venerdì 22 dicembre 2023

Anno scolastico 2024/2025: dall’8 gennaio al 10 febbraio aperte le iscrizioni.L’iscrizione on-line riguarda le scuole di ogni ordine e grado. L’iscrizione è presentata on-line dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale utilizzando la piattaforma disponibile sul portale www.vivoscuola.it/iscrizioni alla quale si accede mediante SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) e CPS/CNS (Carta provinciale/nazionale dei servizi). La procedura è attiva, dalle ore 08.00 di lunedì 8 gennaio 2024 alle ore 20.00 di sabato 10 febbraio 2024.

Le iscrizioni alle classi successive alla prima, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado e formazione professionale, sono invece effettuate d’ufficio, senza incombenze a carico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

In relazione a situazioni di difficoltà nella compilazione o nell’invio delle domande di iscrizione, è possibile contattare l’istituzione scolastica, presso la quale sono disponibili alcune postazioni telematiche con i relativi operatori di segreteria a supporto dell’utenza.

La presentazione delle domande di iscrizione ai corsi per adulti presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione è invece possibile secondo il seguente calendario:

– entro il 31 dicembre 2024 per i percorsi di istruzione di primo livello;

– nessun termine per l’iscrizione al primo e al secondo periodo didattico (classe I,II,III,IV);

– entro il 31 ottobre 2024, per l’iscrizione al terzo periodo didattico (classe V).