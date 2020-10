PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * OPERATORE SOCIO SANITARIO: « ESAME FINALE, NOMINATI I RAPPRESENTANTI DELLA PAT NELLA COMMISSIONE »

Oss, esame finale: nominati i rappresentanti della Provincia nella commissione. Su proposta dell’assessore alla Salute Stefania Segnana, la Giunta provinciale ha nominato la dottoressa Laura Calzà, come componente effettiva, e la dottoressa Roberta Filippi, come sostituta – entrambe del Servizio Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza – come rappresentanti della Provincia autonoma di Trento nella commissione d’esame finale del corso per Operatore socio sanitario 2019-2020, gestito dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari a Rovereto.

Con lo stesso provvedimento si è prevista la possibilità di organizzare l’esame in presenza, qualora l’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 lo consenta. Qualora invece, tenuto conto delle direttive governative per la gestione dell’emergenza, le misure di contenimento impediscano la realizzazione dell’esame in presenza, saranno attivate le modalità on line. I candidati all’esame sono 43. L’esame si terrà l’ultima settimana di ottobre e quindi dal prossimo mese il sistema socio sanitario trentino potrà disporre di nuovi operatori qualificati.