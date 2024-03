FLP TN-AA * UFFICI GIUDIZIARI TRENTO – ROVERETO – BOLZANO: « NON BASTANO I CONCORSINI PER 10/15, MENTRE ALTRETTANTI VENGONO COLLOCATI IN PENSIONE »

20.22 - martedì 5 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Abbiamo appreso dalle pagine dei giornali dell’importante progetto sperimentale denominato “Tribunale on-line”. Progetto che vede coinvolto sette sedi e tra queste quella di Trento.

L’obiettivo è quello di offrire a cittadini ed utenza qualificata, servizi informativi e strumenti digitali in grado di semplificare l’accesso alla giustizia e nel contempo, ridurre e razionalizzare l’affluenza alle cancellerie.

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” saluta questa novità con grande soddisfazione perché di aiuto ad avvicinare il cittadino nella fruizione di servizi nel comparto Giustizia e, soprattutto, perché andrebbe nella direzione di ridurre i carichi di lavoro per i dipendenti addetti agli sportelli.

Nel contempo abbiamo anche appreso del recente incontro tra il Presidente della Regione Maurizio Fugatti ed il nuovo Presidente della Corte d’Appello di Trento Eugenio Gramola.

Durante l’incontro, si legge, è stato affrontato anche il tema del personale della Giustizia che, in base all’ultimo bilancio, è passato dalle 341 unità del 2018 (avvio della delega sulla Giustizia per il personale amministrativo dallo Stato all’Ente Regione) a 361 unità nel 2023. Da ciò, per la matematica, più 20 unità!

Ebbene, a questo punto, lungi da noi nel polemizzare o mettere in discussione i predetti numeri, ci chiediamo come mai circa un mese fa, esattamente il 27 gennaio 2024, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Trento, confermato dalla relazione scritta della ex Presidente Reggente della Corte d’Appello Anna Maria Creazzo, è stata dichiarata una scopertura media del personale amministrativo pari al 37% dei posti in organico?

Quali sono i numeri veri? E perché si gioca appunto sui numeri e non si dichiara senza se e senza ma che l’organico del personale amministrativo è insufficiente?

Talmente insufficiente da creare grave pericolo alla salute dei lavoratori, che spesso accusano stati d’ansia derivanti dal forte stress lavorativo.

La FLP continua a proporre un piano straordinario assunzionale negli Uffici Giudiziari di Trento, Rovereto e Bolzano. Non bastano concorsini per 10/15 unità di personale mentre altrettanti vengono collocati in pensione o si dimettono volontariamente a causa dell’invivibilità dei luoghi di lavoro.

Per ultimo, ma in questo caso per responsabilità del Ministero e non della Regione, ci chiediamo: perché da anni sono stati lasciati vacanti 6 posizioni dirigenziali non generali, su 8 previste (4 a Trento e 2 a Bolzano)?

E’ normale che i compiti dei dirigenti amministrativi da anni sono stati assunti dai magistrati che come noto sono anch’essi sott’organico del 10% al Tribunale di Trento e del 32% al Tribunale di Bolzano?

Con le conseguenti possibili ricadute negative per il personale dipendente, che spesso, senza una costante guida amministrativa si rivolgono ai sostituiti e cioè ai funzionari apicali…

La FLP, di fronte a questi scenari si dichiara sconcertata e delusa. Si attende un po’ di chiarezza. Ne va della serietà di Amministrazioni (Ministero Giustizia e Regione) che dovrebbero essere il fiore all’occhiello dell’apparato Stato.

Invece, purtroppo, ci fanno interrogare sul perché i conti non tornano…

La Segreteria Regionale FLP

G. Vetrone – C. Urgesi