DAO-CONAD * TERRITORIO: « NELLE COMUNITÀ E PER LA SCUOLA CON “SCRITTORI DI CLASSE”, PREMIATA LA 5A PRIMARIA SEGANTINI DI ARCO (TN) »

Giunto alla decima edizione, dal 2014 “Scrittori di Classe” ha coinvolto 4,5 milioni di alunni e 225mila classi, con oltre 64mila racconti creati. Insieme per l’evento di premiazione il 4 marzo 2024, i referenti DAO-Conad, l’assessore alla cultura e istruzione, Guido Trebo, e il sindaco di Arco, Alessandro Betta. DAO-Conad premia la classe 5A della Scuola Primaria G. Segantini di Arco (TN), vincitrice di “Scrittori di Classe” con il racconto “Il mostro sotto al letto”.

Insieme alla cooperativa, l’assessore alla cultura e all’istruzione, Guido Trebo, e il sindaco di Arco, Alessandro Betta. Inoltre, DAO ha coinvolto anche il proprio negozio associato Conad di Dro, che ha contribuito all’organizzazione dell’evento di premiazione con una ricca merenda. Da 10 anni, il concorso nazionale di scrittura creativa si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il progetto è parte integrante di Insieme per la Scuola, l’iniziativa cardine di Conad per il sostegno alla crescita e all’istruzione delle nuove generazioni.

Per questo anno scolastico, il tema scelto è stato “La Magia del Fantasy: Storie ed emozioni al Summer Camp”, dedicato alla scoperta di un aspetto fondamentale nella nostra vita: le emozioni.

A partire dalle 6 emozioni base – felicità, tristezza, paura, disgusto, rabbia e sorpresa – giovani scrittori e scrittrici hanno elaborato i loro racconti, con Harry Potter come testimonial di eccezione. “Scrittori di Classe è l’occasione ideale per stimolare il piacere della lettura e della scrittura nelle scuole dei nostri territori” afferma Ezio Gobbi, presidente di DAO. “Avvicinare le giovani generazioni a temi di attualità è una sfida complessa, che come cooperativa cerchiamo di vincere coinvolgendo anche i nostri soci e impegnandoci in modo concreto nel promuovere partecipazione e inclusività in ogni nostra azione”.

La decima edizione ha coinvolto quasi 30.000 classi di oltre 5.300 scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale, che hanno prodotto e pubblicato più di 6.000 racconti entrati in graduatoria per la selezione finale.

DAO-Conad continua a impegnarsi per sostenere la crescita e l’istruzione delle nuove generazioni, diffondendo valori fondamentali come il piacere della lettura e della scrittura, un approccio alla didattica più dinamico e a misura degli studenti, e l’importanza della crescita culturale. Un impegno che prosegue anche attraverso il programma nazionale Conad “Insieme per la scuola”, che ha visto dal 2012 la donazione di 300mila tra attrezzature informatiche, multimediali e materiali didattici per un valore di 40 milioni di euro.

I racconti vincitori sono stati pubblicati nel volume edito da Salani e intitolato “La Magia del Fantasy – Storie ed emozioni al Summer Camp”. I clienti potranno ottenerlo gratuitamente collezionando 20 bollibri nei punti vendita dei soci DAO aderenti all’iniziativa, fino al 14 aprile.