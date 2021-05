ENAC * REPLICA A LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETÀ AST AST: « AVVIEREMO LE VERIFICHE PER IL MANTENIMENTO DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’AEROPORTO DI LAMPEDUSA »

Con riguardo alle dichiarazioni rese oggi, 7 maggio 2021, dal legale rappresentante della società AST, titolare della concessione per la gestione totale dell’aeroporto di Lampedusa, relative al sequestro del deposito carburante disposto dalla Procura di Agrigento, si ritiene doveroso precisare che ai sensi dell’art. 2 comma 2 della convenzione di concessione di gestione totale AST è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all’ENAC, ivi compresi rapporti con i terzi concessionari, tra i quali il

gestore del deposito carburante.

Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 705 del codice della navigazione, è precipuo compito del gestore aeroportuale, e quindi nel caso specifico di AST, garantire lo svolgimento insicurezza dei servizi aeroportuali, compresa la gestione del deposito del carburante.

Pertanto, in considerazione di reiterati inadempimenti da parte di AST, rispetto a obblighi convenzionali con riflessi sulla sicurezza e sull’operatività, nonché di altri rilievi già mossi alla società da parte dell’ENAC, si avvieranno le verifiche necessarie per il mantenimento dell’affidamento in concessione della gestione dell’aeroporto di Lampedusa in capo ad AST.