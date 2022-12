ARERA * “BALKAN ENERGY SCHOOL“: « ISTITUITA PER SUPPORTARE L’INTEGRAZIONE DEL MERCATO REGIONALE CON L’UE E PROMUOVERE LA TRANSIZIONE ENERGETICA »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Istituita la Balkan Energy School per supportare l’integrazione del mercato regionale con l’UE e promuovere la transizione energetica. L’associazione ha sede presso ARERA e primo presidente Stefano Saglia, componente del Collegio. Istituita oggi a Milano la Balkan Energy School (BES), l’associazione per supportare l’armonizzazione del quadro normativo a livello regionale, sostenere lo sviluppo del mercato energetico balcanico e la sua effettiva integrazione a livello europeo.

Le attività di BES saranno principalmente focalizzate sullo sviluppo delle reti elettriche e del gas, sull’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, sull’accoppiamento dei mercati e su altre attività rilevanti per la transizione energetica e attraverso un’intensa attività di capacity building e scambio di know-how.

Le autorità di regolazione di Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia del Nord sono i membri fondatori, a cui potranno unirsi altre autorità nei prossimi mesi, e hanno nominato Stefano Saglia, componente del collegio ARERA, presidente 2023-24.

‘Si conferma il nostro impegno nell’estendere il mercato energetico europeo alla regione balcanica, soprattutto in questo delicato momento storico e considerando il crescente volume di investimenti infrastrutturali in atto’ ha dichiarato Saglia.

BES, con sede all’interno di ARERA, nasce dall’esperienza del progetto KEP (Know How Exchange Programme), promosso e coordinato da ARERA negli ultimi quattro anni nell’ambito del programma di finanziamento dell’Iniziativa Centro Europea (CEI).