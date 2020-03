PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * LUPA INVESTITA: « RECUPERATO L’ANIMALE TRA LA LOCALITà SORNI E SAN MICHELE ALL’ADIGE »

Lupa investita ed uccisa la notte scorsa tra Sorni e S. Michele all’Adige. Una lupa adulta del peso di 31.8 kg è stata investita ed uccisa la notte scorsa lungo la strada statale n. 12, tra la località Sorni e S.Michele all’Adige.

La segnalazione è arrivata ai Vigili del fuoco alle ore 3.45, da parte di un autista in transito che ha notato la carcassa a bordo strada. I vigili sono intervenuti assieme al personale del Corpo Forestale Trentino che ha recuperato l’animale.

I primi esami veterinari condotti hanno accertato che la morte è da attribuire ad un forte impatto con un autoveicolo in transito; i traumi sono molteplici e la morte è stata immediata. Campioni organici saranno sottoposti ad analisi genetiche per avere conferma certa della specie e, forse, anche dell’origine dell’animale. In quella parte del Trentino non è nota la presenza di branchi e dunque l’ipotesi è che si tratti di un soggetto in dispersione.