RAI 1 – “ PASSAGGIO A NORD OVEST “ * PUNTATA DEL 3 APRILE 2021, « BAIA LA CITTÀ PERSA NELL'ERUZIONE CHE DISTRUSSE POMPEI / MUMBAI LA PIÙ IMPORTANTE METROPOLI DELL'INDIA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Passaggio a Nord-Ovest – Questi gli argomenti di puntata: – Come nasce una campana? Alberto Angela ci guiderà all’interno dell’antica fonderi a di campane di Agnone, in Molise, dove vengono create e realizzate le campane per le più prestigiose chiese del Mondo. – Baia, città persa nell’eruzione che distrusse Pompei, giace silenziosa inabissata nel golfo di Napoli. 2000 anni fa, Baia era l uogo di diletto e meta di vacanza per la nobiltà romana. – Con i suoi 18 milioni di abitanti, Mumbai è la più importante metropoli dell’India e la prima città al mondo per densità di popolazione. –

Ai piedi dell’Acropoli, nel cuore storico di A tene, vive e lavora Panagiotis, uno dei più celebri sarti del paese. Un programma di Alberto Angela con la collaborazione di Gianpaolo Tessarolo, Emilio Quinto A cura di Maria Alessandra Canonico Produttore esecutivo Emanuela Capo Regia di Gianpaolo Tessarolo.

LINK VIDEO