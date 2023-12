PAT * SCUOLA: « CORSI ESTIVI FULL IMMERSION IN LINGUA INGLESE E TEDESCA, APPROVATO L’AVVISO »

07.33 - venerdì 22 dicembre 2023

Corsi estivi full immersion in lingua inglese e tedesca, approvato l’Avviso.L’iniziativa è rivolta agli studenti che frequentano le classi dalla prima alla quarta del secondo ciclo.

Ci sarà tempo dalle ore 10.00 di giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 16.00 di martedì 6 febbraio 2024 per fare domanda di partecipazione al programma di mobilità all’estero organizzato dall’Amministrazione provinciale, che prevede la frequenza di corsi full immersion di lingua inglese e tedesca della durata di 3 settimane durante l’estate 2024. L’iniziativa è rivolta agli studenti che stanno frequentando nell’anno scolastico 2023/24 le classi dalla prima alla quarta del secondo ciclo di istruzione e formazione con età compresa tra i 14 anni compiuti ed i 20 non compiuti.

Il programma di mobilità, organizzato interamente dall’Amministrazione, è volto a favorire e incentivare il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti e ad aumentare il numero delle certificazioni linguistiche.

La mobilità sarà effettuata nei seguenti paesi: Regno Unito, Irlanda e Malta per la lingua inglese, Germania ed Austria per la lingua tedesca.

L’iniziativa che coinvolgerà circa 600 studenti, è realizzata nell’ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE +) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento. Il Programma è cofinanziato dall’Unione europea – Fondo sociale europeo plus (per il 40%), dallo Stato (per il 42%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 18%).

Per partecipare lo studente deve fare domanda attraverso la procedura informatica messa a disposizione dell’Amministrazione; le domande possono essere inviate solo digitalmente con le credenziali di SPID. L’ordine con cui verrà redatta la graduatoria delle domande sarà determinato sulla base dell’ ICEF 2023 risultante dalla Domanda Unica 2024.

L’organizzazione della mobilità è in carico all’Amministrazione che, allo scopo, si avvale dei servizi resi dalla Struttura Ad Personam. L’Amministrazione si farà carico, pertanto, delle seguenti spese: viaggio di andata e ritorno da e per la sede estera; programma di formazione (attività in aula e outdoor – visite, attività didattiche); alloggio in pensione completa in famiglia o in college per tutta la durata della mobilità; accompagnamento andata e ritorno dall’Italia alla sede estera; servizio di tutoraggio in loco, quale riferimento per gli studenti; assicurazione relativa ai rischi, infortuni e responsabilità civile per l’intero periodo di mobilità; certificazione linguistica.

Al partecipante è richiesto il versamento di una quota di compartecipazione obbligatoria variabile in base all’ICEF2023 risultante dalla Domanda Unica (compresa tra un minimo di euro 400,00 e un massimo di euro 1.400,00) e un deposito cauzionale pari a euro 400,00 che sarà restituito al termine dell’esperienza all’estero, previa verifica del rispetto della procedura prevista nell’Avviso. Gli studenti dovranno sostenere un test in ingresso ed un test in uscita dall’esperienza formativa e, avendone i requisiti, la certificazione linguistica.

Il totale delle risorse impegnate per il finanziamento delle attività previste del presente Avviso è pari ad euro 1.700.000,00, di cui 680.000,00 costituiscono il cofinanziamento del FSE+, pari al 40% del totale.

Per informazioni è possibile contattare:

Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam

Via Pranzelores, 69 – 38121 Trento

Dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 17.30

N.verde: 800 163 870 – fax 0461 390707

e-mail: mobilità.fse@provincia.tn.it

sito web: www.provincia.tn.it/fse+ – Servizi e opportunità per le persone – Percorsi full immersion in inglese e tedesco in Europa – estate 2024.