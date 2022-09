ENAV * TECNOLOGIA: « AL VIA “OPEN INNOVATION”, PER RACCOGLIERE E SVILUPPARE IDEE E SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ AEREA DEL FUTURO » (VIDEO)

19.30 - giovedì 15 settembre 2022

La prima sfida di Open Innovation per raccogliere e sviluppare nuove idee e soluzioni per la mobilità aerea del futuro!

Giovedì 22 settembre presso il Training Centre di ENAV a Forlì, doveverrà lanciata la prima edizione di #ENAVThinkingCup2022, un’iniziativa di open innovation che ha l’obiettivo di creare valore tra tutte le realtà del settore della mobilità aerea avanzata. Studenti, startup, liberi professionisti e aziende selezionate presenteranno la propria idea per contribuire a portare la mobilità urbana in una nuova dimensione.

Le aree tematiche all’interno delle quali si articolerà la sfida saranno:

Unmanned Traffic Management (UTM): la gestione del traffico aereo a pilotaggio remoto

Advanced Air Mobility (AAM): la gestione dello spazio aereo del futuro, in una perfetta integrazione tra controllo del traffico aereo tradizionale e gestione dello spazio aereo dei droni

ENAV Thinking Cup 2022 | Enav (link al video esplicativo)

È stato scelto il Training Centre perché si tratta del luogo in cui ENAV seleziona, forma e addestra i propri controllori e nel quale vengono testate le nuove tecnologie per la gestione del traffico aereo.

Proprio in questo periodo la scuola di ENAV è in piena attività. Sono infatti partiti i corsi per diventare Controllore del Traffico Aereo (CTA). Gli istruttori sono impegnati a formare una nuova generazione di CTA che presto prenderanno posizione su una Torre di controllo o all’interno di uno dei Centri di controllo d’area della Società.