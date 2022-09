DALZOCCHIO (LEGA) * CARO BOLLETTE – REPLICA A MANICA (PD): « QUELLA DEL CONSIGLIERE È SOLO SPECULAZIONE POLITICA, QUALSIASI AZIONE DI FUGATTI NON SAREBBE MAI ANDATA BENE »

17.02 - martedì 20 settembre 2022

Ancora una volta il Partito Democratico per mezzo del buon Consigliere Alessio Manica attacca la giunta Fugatti solo per fare propaganda elettorale. Occorre riconoscere che il Presidente Fugatti è stato lungimirante nel voler rispondere tempestivamente e coraggiosamente all’emergenza caro bollette che si sta abbattendo sui trentini.

Ogni minuto è prezioso e bisogna agire per tempo per aiutare le famiglie e ogni singola persona in difficoltà. Quella del Consigliere Manica è solo speculazione politica. Qualsiasi cosa avesse fatto il Presidente non sarebbe mai andata bene a una sinistra che ha dimostrato solo di saper dire di no a tutte le iniziative messe in campo dalla Giunta di centrodestra in questi anni.

Al contempo rimarco l’importanza della Flat tax sostenuta da noi della Lega. Un sistema fiscale che faccia ripartire l’economia, che incentivi le assunzioni e lasci un po’ di soldi in più in tasca agli italiani e alle famiglie, specie di fronte ai rincari ai quali stiamo assistendo, è non solo auspicabile ma necessario. Non avalleremo alcuna riforma che conduca a un aumento della pressione fiscale, sia essa complessiva o sui redditi.

Mara Dalzocchio (Lega Trentino)