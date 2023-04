ON. URZÌ (A RCC) * ORSI TRENTINO: “ VIVIAMO UNA SITUAZIONE D’EMERGENZA, FARE FILOSOFIA SIGNIFICA NON AFFRONTARE IL PROBLEMA DELLE POPOLAZIONI “

20.50 - mercoledì 19 aprile 2023

Orsa JJ4, Urzì (FDI): “Viviamo una situazione d’emergenza e fare filosofia ignorando che abbiamo un’emergenza da risolvere significa non affrontare il problema delle popolazioni che vivono il territorio.

Il numero di orsi in Trentino è un enorme problema per i cittadini. Oggi avrei anche trovato un posto dove portare l’orsa ma il trasferimento ha un costo spropositato e la cattura non è semplice”

Alessandro Urzì, onorevole Fratelli d’Italia, è intervenuto al Tg Plus condotto da Aurora Vena in onda su Cusano Italia Tv

Riguardo l’orsa JJ4: quello che si sente ripetere è che l’orso abbia fatto l’orso. Cosa risponde?

“Questo ragionamento lo possiamo affrontare quando ci sono questioni di sicurezza per coloro che vivono nell’ambiente dell’orsa. In montagna vive anche l’uomo che produce e alleva animali che altri animali sbranano. Viviamo una situazione d’emergenza, e fare filosofia ignorando che abbiamo un’emergenza da risolvere, se facciamo questo, non affrontiamo il problema delle popolazioni che vivono il territorio. Queste si interrogano quale sarà il loro destino quando usciranno nel bosco, che circonda le case dove vivono. Lo sappiamo che le famiglie non lasciano uscire i bambini a giocare in giardino per colpa non solo degli orsi ma anche dei lupi? L’orso ha assunto un atteggiamento di confidenza nei confronti dell’uomo e assaggiandone il sapore del sangue purtroppo ha maturato quelle condizioni di pericolosità rispetto all’uomo. Dobbiamo intervenire. Io sono un giornalista che fa politica, lascio a chi di competenza la decisione sul comportamento da adottare. Vedremo quale sarà l’atto che dovrà chiudere la gestione di quell’orso. Ma attenzione: ne abbiamo altri 120 fuori dalla porta”

La maggior parte degli italiani si espone a favore dell’orso. Lei teme un rischio per il turismo?

“Sì. Passa poi l’idea che tutto il territorio sia popolato da orsi. Il problema sta nel numero complessivo di orsi che oggi abbiamo, nessuno vuole fare un processo a questo orso. Il numero di orsi in Trentino è un enorme problema per i cittadini. Come affronteremo la questione degli altri orsi? O l’orsa si abbatte, o si trasferisce altrove. Diteci dove sono disponibili a accogliere questo e tutti gli altri animali. Faccio un annuncio in esclusiva: oggi avrei anche trovato un posto dove portarlo ma il trasferimento ha un costo spropositato e la cattura non è semplice. Oggi si tratta di questo animale ma gli altri? La questione è dell’orso o è una questione ambientale? Il progetto ambientalista è totalmente sfuggito di mano. Un processo lungo è quello della castrazione chimica. Oggi abbiamo 120 orsi, tra qualche anno saranno 240. E siccome non è accaduto che si disperdessero nell’arco alpino ma sono rimasti concentrati in una regione quando avremo una concentrazione tale chiederemo ai cittadini di spostarsi? Se non interveniamo oggi ci ritroveremo 240 orsi tra cinque anni”