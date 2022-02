COPPOLA E FERNANDEZ (EUROPA VERDE) * DISTRUZIONE TARGA ALEX LANGER: « LA SUA MEMORIA È UNA RICCHEZZA DA PRESERVARE, IN TRENTINO ALTO ADIGE E NEL MONDO »

13.41 - giovedì 24 febbraio 2022

Mentre i venti di guerra soffiano rendendo incandescente e pericolosissima la situazione umanitaria della popolazione civile in Ucraina e di conseguenza i fragili equilibri in tutta Europa, dobbiamo assistere alla distruzione della targa in memoria di Alex Langer, a cui nel giugno scorso era stato intitolato il ponte ciclo pedonale sull’Isarco.

Questo gesto vile e sconsiderato, che è stato condannato con fermezza dal sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, provoca sdegno e preoccupazione in tutte le persone di buona volontà. In coloro che ritengono Alex Langer, costruttore di ponti e pacifista attivo a livello locale e internazionale, fautore sempre di soluzioni diplomatiche dei conflitti.

Il suo impegno e le sue parole profetiche, ancora tragicamente attuali, si fondano su politiche internazionali dialoganti e interlocutorie che abbiano davvero a cuore il diritto alla vita per tutti i popoli.

Ecco perché questo gesto ignobile, nei giorni cupi che stiamo attraversando, riveste un significato particolarmente grave. Europa Verde del Trentino auspica che l’esecutore materiale, o gli esecutori, venga individuato e che la giustizia faccia il suo corso.

Il percorso di vita, esemplare, di Alex Langer merita tutto il rispetto possibile e la trasmissione del suo messaggio di pace e tutela dell’ambiente e di chi lo vive. La sua memoria è una ricchezza da preservare e tutelare nella nostra Regione e nel mondo.

I coportavoce di Europa Verde-Verdi del Trentino

Lucia Coppola e Andreas Fernandez