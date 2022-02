EUROPA VERDE * CIRCOSCRIZIONI ROVERETO (TN): « I NOSTRI MOTIVI DEI “NO” AL DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE, MANCANO TRANSIZIONE E RICONVERSIONE ENERGETICA »

21.19 - mercoledì 23 febbraio 2022

I motivi dei No e delle Astensioni dei Verdi di Rovereto al Dup nelle Circoscrizioni.

Mai come ai giorni nostri per affrontare l’emergenza climatica è necessario avere una classe dirigente capace, in grado di riconoscere i problemi del territorio e di prospettare soluzioni efficaci.

Recentemente le circoscrizioni hanno dovuto esprimersi sul Documento unico di programmazione (D.U.P.), la relazione in cui, per un determinato arco temporale (nel nostro caso 2021-2023), il Comune fissa degli obiettivi ritenuti prioritari e individua gli strumenti, le risorse e le azioni con cui intende conseguirli.

Premesso che questo complesso documento strategico è stato sottoposto ai consiglieri circoscrizionali con scarso anticipo rispetto alla data fissata per la votazione, già da un primo esame è emersa la mancata volontà di adottare azioni incisive a favore dell’ambiente, limitando il campo d’azione a interventi meramente conservativi di manutenzione del verde.

Purtroppo nel DUP non abbiamo rilevato alcuna sezione dedicata alla transizione e riconversione energetica, ecologica e all’ecologia urbana, a fronte delle nostre richieste, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030, analizzati a livello provinciale con la Strategia per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS).

Non è sufficiente l’adozione di lampade a led negli uffici pubblici per parlare di transizione ecologica.

Il D.U.P del Comune di Rovereto non prevede interventi che favoriscano la mobilità sostenibile, la messa in sicurezza e il collegamento delle ciclabili (come invece era previsto nella revisione del Piano Urbano della Mobilità del Comune di Rovereto del 2018 a pag 19 ), gli accorgimenti utili a far migliorare la vivibilità dei cittadini, invece delle considerevoli cifre stanziate per l’asfaltatura delle strade.

Nessuna risposta alla domanda che come Europa Verde Rovereto avevamo posto di un efficiente sistema di collegamento della città, da Sant’Ilario a Marco, con mezzi di trasporto ecologici e gratuiti per tutti i cittadini.

Il DUP è stato presentato come documento che racconta di una città che resiste, noi proponiamo invece l’idea di una città che si rigeneri rispettando l’ambiente.

Infine è sotto gli occhi di tutti come la cementificazione della nostra città a discapito delle aree verdi stia prendendo sempre più spazio: un piano regolatore che consente l’edificazione di innumerevoli centri commerciali e numerosi condomini dove prima si trovavano casette con giardino, è un piano regolatore che favorisce la speculazione edilizia. La creazione di nuovi parchi inoltre è caratterizzata da spazi cementificati e pavimentati con microplastiche che non hanno il beneficio di assorbimento (di acqua e calore), capacità invece delle aree composte da soli alberi, terra e erba.

A questo proposito ribadiamo la nostra inascoltata richiesta di istituire una giardineria comunale dotata di personale qualificato, in grado di curare e preservare con perizia il verde cittadino, diversamente da quanto avviene ormai da anni.

Siamo allibiti vedendo l’immobilismo dell’amministrazione a fronte della proliferazione senza fine di supermercati e fast food nelle periferie che incentivano l’uso delle auto private con conseguente aumento di traffico e inquinamento. Assistiamo alla sofferenza degli esercenti nel centro storico che andrebbero invece incentivati per garantire le strategie di sviluppo sostenibile delle città.

Secondo noi il DUP dovrebbe essere un documento che delinea la Città di Rovereto del futuro, chiediamo come Verdi che vengano riorganizzati gli spazi urbani in modo che il cittadino possa trovare entro 15 minuti a piedi da casa tutto quello di cui ha bisogno e che la città progetti in base al suo Carbon Foot Print (impronta ecologica) i futuri investimenti, in particolare per piantare alberi in città che producendo Ossigeno assorbono la CO2 e per l’efficientamento energetico grazie a sistemi fotovoltaici sull’edilizia pubblica.

I consiglieri circoscrizionali Europa Verde Rovereto

I co-portavoce Alessandro Bisoffi e Lorenza Magotti