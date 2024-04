COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA GARDA (TN) * CICLOVIA: « LO SFREGIO VA VISTO DAL LAGO, STIAMO ASPETTANDO CHE LA PAT ACCETTI UN CONFRONTO PUBBLICO »

16.14 - venerdì 19 aprile 2024

Lo sfregio va visto dal lago. Semplice far vedere ai consiglieri comunali l’interno delle massicce gallerie artificiali costruite contro il rischio altamente probabile di crolli nella parte nord della ciclovia, impressionanti manomissioni di cemento ed acciaio di un tratto antico di strada che poteva essere recuperato in altro modo.

Semplice evitare di parlare di quali soluzioni (non) ci siano per la parte centrale più pericolosa, tra lo Sperone ed il Ponale.

Semplice togliersi la responsabilità di sfregiare per sempre il tratto meridionale solo accontentandosi che non ci siano alcune putrelle sulla roccia per sostenere una bruttissima passerella-marciapiede a sud, emulando, anzi peggiorando l’esempio di Limone. Semplice mostrare qualche slide ai sindaci nel chiuso di una stanza come avvenuto due mesi fa. La sponda trentina occidentale va vista dal lago.

I costi di questa assurda opera vanno spiegati chiaramente, e non solo parzialmente come invece sta facendo la provincia, alla cittadinanza.

Vanno presentati dei rendering credibili per i vari tipi di soluzioni. È necessario capire ora come sarà il risultato visivo frontale dal lago e la vista laterale dei singoli interventi, specialmente a sbalzo o scavati nella roccia. Se le pubbliche amministrazioni chiedono ai privati di accompagnare i progetti con “rendering” realistici, proprio per vedere e far vedere se è accettabile l’inserimento nel paesaggio, perché non farlo per un progetto pubblico? Noi abbiamo provato con questo esempio. La Provincia pensa davvero di fare uno scempio di questo tipo dalle parti del Ponale?

Noi nel corso della manifestazione di sabato 20 aprile ai cittadini che verranno – ed anche ai consiglieri comunali che vorranno unirsi a noi – faremo vedere la bellezza del nostro paesaggio portandoli sotto le falesie e parleremo dei veri ‘costi’, in tutti i sensi.

Tutto questo deve essere mostrato e detto.

Stiamo aspettando che la Provincia accetti un confronto pubblico.

Noi siamo disponibili.

Il Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda