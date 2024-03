COORDINAMENTO INTERREGIONALE TUTELA DEL GARDA * TORRI BENACO (VR): “COSTRUZIONE CICLOVIA, FLASH MOB CONTRO IL TAGLIO DEI CIPRESSI “

16.28 - domenica 17 marzo 2024

Questa mattina 17 marzo un folto numero di membri del Coordinamento interregionale per la tutela del Garda e di cittadini simpatizzanti ( oltre una cinquantina di partecipanti) si sono trovati a Torri del Benaco (VR) per un flashmob in difesa di tutti i cipressi che fregiano e altamente caratterizzano il nostro lago e per protesta contro il taglio di alcuni cipressi monumentali iniziato in questi giorni fra punta San Vigilio e Torri del Benaco per poter realizzare la passerella a sbalzo per la futura Ciclovia del Garda.

I partecipanti si sono poi spostati per un secondo flashmob sotto il cartello che pubblicizza l’inizio lavori per la zona di Torri per contestare quest’opera che mette a rischio non solo la vegetazione ma anche la naturalita delle spiagge e degli ambiti lacuali, preziosissima risorsa per il turismo e soprattutto per la bio diversita che trova il suo habitat lungo le coste.

Si chiede la sospensione dei lavori e una revisione del progetto, al fine di salvare le decine di cipressi monumentali che rischiano di essere abbattuti. Si sollecitano inoltre gli organi competenti di verificare la compatibilita di tali interventi con la conservazione del paesaggio costiero, tutelato a livello nazionale.

*

Il coordinamento interregionale per la tutela del Garda Il Coordinamento interregionale per la tutela del Garda che riunisce associazioni, comitati, portatori di interessi diffusi e privati cittadini delle tre Regioni cui appartiene amministrativamente il lago di Garda, nello specifico, in persona dei loro rappresentanti:

Associazione GAIA Animali&Ambiente, Desenzano del Garda (BS)– Isabella D’Isola

Associazione GAIA Animali&Ambiente Nazionale, Milano – Edgar Meyer

Associazione Garda Diritti, Desenzano (BS) – Giuseppe Buongiorno

Associazione La Cittadella, Lonato del Garda (BS) – Davide Sigurtà

Associazione per il WWF Trentino – Carla Del Marco, Paolo Matteotti

Associazione Riccardo Pinter, Riva del Garda (TN) – Paolo Matteotti

Comitato Desenzano più Verde, Desenzano del Garda – Rossana Baiocco, Marina Brunner, Mauro Mazza, Lorella Tononi

Comitato Oliveto di Goethe, Nago-Torbole – Giovanni Mazzocchi

Comitato per la difesa del Carpione, Toscolano Maderno – Fiorenzo Andreoli, Beatrice Zambiasi

Comitato promotore per il Parco Colline Moreniche del Garda, Desenzano del Garda (BS) – Emilio Crosato, Gabriele Lovisetto

Comitato SAL-Salvaguardia Area Lago, Riva del Garda (TN) – Marina Bonometti, Paolo Ciresa, Maria Elisabetta Montagni, Silvia Ropelato

Comitato Salvaguardia Olivaia, Arco (TN) – Marco Piantoni

Comitato Sviluppo Sostenibile – Duilio Turrini

CTG Monte Baldo aps, Caprino Veronese (VR) – Maurizio Delibori

Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro – Carla Del Marco, Duilio Turrini

Garda Sostenibile: Rete interregionale di associazioni per lo sviluppo sostenibile del lago di Garda – Luigi Del Prete

Gruppo Tignale 24, Tignale (BS) – Antonio Moro

Il Carpino-APS, Verona – Mario Spezia

Italia Nostra Verona – Marisa Velardita

Italia Nostra Brescia – Rossana Bettinelli Italia Nostra Trento – Manuela Baldracchi

L.A.CU.S., Associazione di operatori culturali gardesani, Lonato del Garda (BS) – Luigi Del Prete

Legambiente Baldo-Garda, Il Tasso – Raffaello Boni

Legambiente circolo per il Garda – Cristina Milani

Legambiente Verona – Chiara Martinelli

Petizione change.org: Contro una ciclovia del Garda, non sostenibile (portatori d’interessi per 2.000 firme al 2.12.2023) – Alberta Cazzani, Monica Tessarolo, Wolfgang von Klebelsberg

Slow Food Terreacque bresciane, Padernello (BS) – Lorenzo Econimo, Delegata Garda: Marina Brunner

TAG-Tavolo Ambiente Garda (che riunisce il Distretto Economia Solidale del Basso Garda, Ecorete per il Garda, CAT Comitato Ambiente Territorio Basso Garda, La Cittadella e Magnifica Salò), Lonato del Garda – Daniela Carassai, Alessia De Munari, Sergio Salodini

Luca Trentini, Toscolano Maderno (BS)

WWF Bergamo Brescia – Paolo Zanollo

WWF Veronese, Verona – Michele Dell’O’

Ledro Inselberg APS-Pietro Zanotti

CMST Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega” – Paolo Ciresa