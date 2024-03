CENTO PER CENTO ANIMALISTI * FLASH MOB * “ AL MUSE TRENTO, PER FARE CONOSCERE AI TURISTI LA FACCIATA ‘NATURALISTA’ DEI POLITICI LOCALI “

15.43 - domenica 17 marzo 2024

Domenica 17 marzo, Militanti si sono recati al MUSE di Trento per far conoscere ai turisti la realtà Trentina. Dietro la facciata “naturalista”, i politici locali dimostrano, con le loro scelte di sterminio, l’esatto contrario.

lo striscione è stato scritto in lingua inglese per “catturare” i turisti che non sono a conoscenza della mattanza degli Orsi, iniziata nel 2014 con l’uccisione della povera Daniza. Prima Rossi, ora Fugatti, a dimostrazione che qualsiasi colore occupi le poltrone di via Dante, la sostanza non cambia.

Quella di oggi, è una delle prime iniziative del Movimento Centopercentoanimlisti vs la vergognosa ordinanza che legittima l’uccisione di 8 creature all’anno. Vergogna anche ai compagni di merende di Fugatti, che prima delle elezioni pontificavano tutela per gli Orsi, ora complici della peggiore specie.