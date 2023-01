COORDINAMENTO AMBIENTE ALTO GARDA E LEDRO (TN) * – SMALTIMENTO RIFIUTI: « SISTEMA PORTA A PORTA, NON CI È STATO RICHIESTO UN CONTRIBUTO PER LA SUA PARTENZA »

09.14 - mercoledì 11 gennaio 2023

Rifiuti: sistema porta a porta. Il sistema porta a porta o porta a porta spinto non è un’invenzione degli ambientalisti ma una raccomandazione-consiglio, tra gli altri, dell’Agenzia per la depurazione di Trento (ADEP) per aumentare e migliorare la raccolta differenziata. Molti comuni italiani sono passati al porta a porta da diversi anni ottenendo risultati di gran lunga migliori rispetto alla raccolta tramite isole ecologiche stradali. Più recentemente comuni italiani più virtuosi hanno introdotto la tariffa puntuale sulla parte indifferenziata dei rifiuti, per cui ogni famiglia paga in base alla quantità di residuo secco prodotto.

Sarebbe un grosso salto di qualità se in tutto il Trentino venisse adottata tale misura che incentiva una gestione più responsabile nella produzione e smaltimento dei rifiuti. A tal fine su iniziativa del Comitato Rifiuti Zero è stata da tempo depositata in Consiglio provinciale una proposta di legge, sottoscritta da diversi consiglieri provinciali, per uniformare su tutto il territorio provinciale il sistema porta a porta con applicazione della tariffa puntuale.

Nel nostro territorio, negli anni scorsi, abbiamo organizzato serate con vari esperti, raccolto 1415 firme e incontrato sindaci di alcuni comuni dell’Alto Garda e referenti della Comunità di valle per consigliare una diversa forma di raccolta e smaltimento rifiuti, principalmente il porta a porta spinto ma non siamo stati ascoltati. E’ noto infatti da anni che l’Alto Garda è fanalino di coda del Trentino per quantità e qualità della differenziata quindi il nuovo sistema, finalmente introdotto, è benvenuto.

Negli ultimi articoli di stampa, agli ambientalisti si attribuisce la colpa di non aver dato al comune di Arco una mano in merito all’ attivazione del nuovo sistema. Precisiamo che il sottoscritto Coordinamento Ambiente non è stato invitato ufficialmente né dal comune di Arco, né dalla Comunità di Valle Alto Garda ad alcuna riunione preliminare né tanto meno gli è stato richiesto uno specifico contributo per una sua positiva partenza. Il porta a porta ad Arco avrebbe dovuto cominciare il mese di gennaio del 2022, spostato a luglio poi ad ottobre e infine al 2 gennaio 2023 data quantomeno poco opportuna per un cambio importante come questo viste le notevoli quantità di rifiuti prodotte durante le festività. Da qui le immagini di isole ecologiche strapiene e con presenza di rifiuti fuori norma passate sui giornali e sui social.

Dobbiamo ringraziare l’assessore Andreasi per l’impegno profuso nel superare le criticità connesse alla fase iniziale tenendo conto anche, immaginiamo, dello scarso supporto ricevuto da sindaco notoriamente contrario al nuovo sistema di raccolta. Pensiamo debba ora continuare la fase di informazione e formazione della cittadinanza per una corretta gestione dei rifiuti unitamente ad un sistema efficace di monitoraggio e di controllo perché l’immagine di una comunità responsabile non sia compromessa dai comportamenti incivili di una minoranza di cittadini.

Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro

Associazione Ledro Inselberg – Associazione Italia Nostra sez. Trento – Associazione WWF Trentino – Comitato Sviluppo Sostenibile