CONZATTI E PIPINATO (IV) * FEMMINICIDIO ROVERETO: « SIAMO PREOCCUPATI, LE DESTRE HANNO SMANTELLATO GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE” »

19.44 - domenica 6 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Femminicidio Rovereto, Italia Viva Trentino: “Siamo preoccupati, le destre hanno smantellato gli strumenti di protezione”. “Il nostro cordoglio alla famiglia della vittima. Due femminicidi a pochi giorni di distanza ci preoccupano. Molto.

Questi sono i risultati di un governo delle destre che in pochi anni ha smantellato gli strumenti di integrazione, di protezione, di educazione al rispetto, di presa in carico dei maltrattanti, di sinergia con le Forze dell’ordine e la Procura. Ciò che funzionava è stato demolito a colpi di propaganda” – così incalzano Donatella Conzatti e Fabio Pipinato.

“Occorre rimettere in campo quegli strumenti ed agire rapidamente con soluzioni innovative ed efficaci. Strumenti e soluzioni che devono affiancarsi ad una maggior presenza delle Forze dell’ordine e di Polizia che, come noto, dipendono da Roma.

Da tempo chiediamo, inascoltati, alla Giunta Fugatti di potenziare le attività del tavolo provinciale di sicurezza. Ci rivolgiamo quindi con forza al Governo Meloni e al Ministro Piantedosi chiedendo di destinare un maggior numero di agenti al Trentino.

Ciò che di certo non serve è quello che fanno le ugole della destra: urlare sguaiatamente e sputare veleno contro, senza accorgersi che hanno avuto 5 anni per trovare soluzioni mai arrivate.

Non se ne può più di questo dannoso sbraitare, utile solo a nascondere l’incapacità di gestire l’autonomia.

Queste destre hanno deluso anche sulla #sicurezza . Servono interventi concreti. E dal 23 ottobre siamo pronti a metterli in campo.”

*

Donatella Conzatti, coordinatrice regionale di Italia Viva in Trentino Alto-Adige e membro della cabina di regia

Fabio Pipinato, coordinatore provinciale Italia Viva Trentino